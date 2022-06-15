Заявка Молдови на вступ до ЄС цілком законна, - Макрон

Про це повідомляє TV8.

"Молдова подала заявку на членство, і це бажання є цілком законним. Її статус кандидата обговорюватиметься через 10 днів на Європейській раді", - сказав він.

За словами Макрона, Франція допоможе досягти консенсусу серед членів ЄС щодо заявки Молдови на вступ до блоку на вирішальному засіданні Європейської ради наступного тижня.

14 червня міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив, що країна може вийти з СНД заради вступу до ЄС. За його словами, більшість угод, підписаних в СНД, вже давно пройшли через фільтр сумісності з європейськими прагненнями країни.

Також напередодні у Молдові заявили, що країна не розглядає варіанту відмови від Придністровського регіону заради вступу до ЄС.

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