Заявка Молдови на вступ до ЄС цілком законна, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон назвав "цілком законною" заявку Молдови на вступ до Європейського Союзу
Про це повідомляє TV8.
"Молдова подала заявку на членство, і це бажання є цілком законним. Її статус кандидата обговорюватиметься через 10 днів на Європейській раді", - сказав він.
За словами Макрона, Франція допоможе досягти консенсусу серед членів ЄС щодо заявки Молдови на вступ до блоку на вирішальному засіданні Європейської ради наступного тижня.
- 14 червня міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив, що країна може вийти з СНД заради вступу до ЄС. За його словами, більшість угод, підписаних в СНД, вже давно пройшли через фільтр сумісності з європейськими прагненнями країни.
- Також напередодні у Молдові заявили, що країна не розглядає варіанту відмови від Придністровського регіону заради вступу до ЄС.
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