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Заяву МЗС Угорщини про "жорстку" мобілізацію серед закарпатських угорців спростував їхній представник

28 січня, 2023 субота
17:39
Світ Петер Сіярто

Заяву міністра МЗС Угорщини Петера Сіярто про "жорстку" мобілізацію серед закарпатських угорців спростував їхній представник Федір Шандор

Про це Шандор написав у фейсбук.

"Хочу відповісти всім агентам Росії й в Україні, і в Угорщині, які поширюють брехню: закарпатські угорці – добропорядні громадяни України. Тисячі закарпатців всіх національностей (і угорці в тому числі) взяли в руки зброю і пішли воювати – бо ми не хочемо, щоб російські окупанти прийшли в Закарпаття і вбивали наших рідних. Ми всі пам’ятаємо, як це було в минулому столітті, пам’ятаємо про "маленький робот" і концтабори для угорців, які організували росіяни", - написав він.

За його словами, зараз на фронті закарпатські угорці захищають свою землю і свої сім’ї від російських окупантів. 

"Але тим, хто зрадив свій народ і перейшов на службу до Росії, хочемо сказати одне – не заважайте нам. Добро і правда однаково переможуть, а російське зло програє", - додав Шандор.

Відповідна заява Шандора прозвучала після повідомлень про нібито "жорстку" мобілізацію закарпатських угорців. Раніше глава угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що їх нібито мобілізують в армію України проти волі. 

"Не кажучи вже про те, що угорці гинуть у цій війні пліч-о-пліч з українцями, адже угорців, які проживають на Закарпатті, також призивають в українську армію. В останні дні ми бачили відеоматеріали про те, як жорстоко це іноді відбувається", - заявив міністр. 

Тому, за його словами, Будапешт наполягає на мирних переговорах з Росією саме через мобілізацію серед представників угорської діаспори, які проживають в Україні.

  • 24 січня угорське видання Рesti Sracok опублікувало репортаж у стилі роспропаганди про репресії угорців та жорстоку мобілізацію на Закарпатті, через яку "тисячі чоловіків викрадають силою".

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