Заяву МЗС Угорщини про "жорстку" мобілізацію серед закарпатських угорців спростував їхній представник
Заяву міністра МЗС Угорщини Петера Сіярто про "жорстку" мобілізацію серед закарпатських угорців спростував їхній представник Федір Шандор
Про це Шандор написав у фейсбук.
"Хочу відповісти всім агентам Росії й в Україні, і в Угорщині, які поширюють брехню: закарпатські угорці – добропорядні громадяни України. Тисячі закарпатців всіх національностей (і угорці в тому числі) взяли в руки зброю і пішли воювати – бо ми не хочемо, щоб російські окупанти прийшли в Закарпаття і вбивали наших рідних. Ми всі пам’ятаємо, як це було в минулому столітті, пам’ятаємо про "маленький робот" і концтабори для угорців, які організували росіяни", - написав він.
За його словами, зараз на фронті закарпатські угорці захищають свою землю і свої сім’ї від російських окупантів.
"Але тим, хто зрадив свій народ і перейшов на службу до Росії, хочемо сказати одне – не заважайте нам. Добро і правда однаково переможуть, а російське зло програє", - додав Шандор.
Відповідна заява Шандора прозвучала після повідомлень про нібито "жорстку" мобілізацію закарпатських угорців. Раніше глава угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що їх нібито мобілізують в армію України проти волі.
"Не кажучи вже про те, що угорці гинуть у цій війні пліч-о-пліч з українцями, адже угорців, які проживають на Закарпатті, також призивають в українську армію. В останні дні ми бачили відеоматеріали про те, як жорстоко це іноді відбувається", - заявив міністр.
Тому, за його словами, Будапешт наполягає на мирних переговорах з Росією саме через мобілізацію серед представників угорської діаспори, які проживають в Україні.
- 24 січня угорське видання Рesti Sracok опублікувало репортаж у стилі роспропаганди про репресії угорців та жорстоку мобілізацію на Закарпатті, через яку "тисячі чоловіків викрадають силою".
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