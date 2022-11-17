Займався терором підприємців і змушував платити податки РФ: на Херсонщині СБУ затримала депутата забороненої партії ОПЗЖ
На Херсонщині СБУ затримала місцевого депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа - за життя", який тероризував підприємців і змушував платити податки РФ
Про це інформує СБУ.
Зазначають, що чоловік добровільно обійняв керівну посаду в "Міністерстві внутрішніх справ Херсонської області РФ". Там він працював у відділі "боротьби з економічними злочинами", який насправді тероризував місцевих підприємців і змушував їх платити податки в Росію.
Наразі його затримали й оголосили підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
- 17 листопада СБУ також повідомила, що затримала російського коригувальника на Вінниччині, якого звербували ще за часів СРСР.
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