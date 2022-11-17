Про це інформує СБУ.

Зазначають, що чоловік добровільно обійняв керівну посаду в "Міністерстві внутрішніх справ Херсонської області РФ". Там він працював у відділі "боротьби з економічними злочинами", який насправді тероризував місцевих підприємців і змушував їх платити податки в Росію.

Наразі його затримали й оголосили підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

17 листопада СБУ також повідомила, що затримала російського коригувальника на Вінниччині, якого звербували ще за часів СРСР.