Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ті, хто хоче змінити владу Росії роблять це не лише для того, щоб поділити гроші, перерозподілити владу. Ці люди й так дуже багаті, у них там у владі в найближчому оточенні є все це, і гроші також. А виходить так, що вони мають якусь велику програму: вихід з війни, спроба налагодити стосунки з Заходом, знизити китайський вплив на Росію – це також важливий чинник. А хто вони в цій системі, якщо китайці мають намір продовжити свою політичну й економічну експансію? Кому вони будуть потрібні як виконавці - злодійкуваті, старі, мають родинні обов'язки. Ці люди можуть мати побоювання за своє майбутнє, за свою владу, своїх дітей, свої капітали. Але виходить, що вони не наважуються на подібні дії як на якусь політичну програму, тому що вони не мають політичної програми", - зазначив Фейгін.

За словами опозиціонера, зробити з Путіна маріонетку не вийде, потрібні реальні зміни влади.

"Чи можливо з Путіна зараз зробити маріонетку, яка лише їздить, зустрічається з королевою, яка його не прийме, чи до Дербента з масовкою, яка з ним фотографуватиметься? Боюся, що ні, цей варіант уже втрачено. Збереження Путіна при владі в будь-якому вигляді, навіть у ритуальному, фанерному, беручи до уваги вік і решту, мені видається неприйнятним, зараз це ніхто не сприйме. Потрібні реальні зміни з Путіним. У самому ідеальному випадку – на пенсію, а в кращому – відсторонення", - припустив Фейгін.