На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 30 червня:

Путін відірваний від реальності, російська еліта готується до розслідування Кремля

Російська еліта готується до масштабного розслідування Кремлем повстання Вагнера, пише The Washington Post. Напередодні Кремль був напруженим, намагаючись консолідувати контроль і створювати образ нормального життя. Водночас виникають питання щодо місцеперебування командувача повітряних сил РФ генерала Сергія Суровікіна, який, за даними російських ЗМІ та представників еліти, був серед тих, кого допитували, оскільки він був у добрих стосунках з лідером Вагнера Євгеном Пригожиним. Повідомляється, що Суровікін втрутився, щоб врегулювати вимоги Пригожина щодо боєприпасів після скарг на те, що його бійці погано забезпечені.

Деякі представники російської еліти, бувши наляканими тим, наскільки близько бойовики Пригожина підійшли до Москви та розв’язали громадянську війну, поспішали продемонструвати свою лояльність президенту Володимиру Путіну. Але чутки зросли, а параноя щодо того, чи мав Пригожин підтримку з боку російських військових чи служб безпеки, і що розслідування можуть виявити зраду в режимі Путіна, поглибилася. Як заявив російський журналіст з хорошими зв'язками, Суровікін перебуває на півдні Росії та три дні не виходив на зв'язок зі своєю родиною. Проте серед інтенсивних, непрозорих інтриг у дворі Путіна звільнення Суровікіна загрожує небезпекою для російського президента, який ризикує поглибити розбіжності в армії та підірвати моральний дух у вирішальний момент, на тлі українського контрнаступу, спрямованого на відкидання російських військ.

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Путін думає, що досі контролює ситуацію, йдеться в думці оглядача The New York Times . Свято випускників "Червоні вітрила" – одне з найпопулярніших в Росії: коли у Санкт-Петербурзі по Неві проходять кораблі, що супроводжується видовищним світловим шоу. Підлітки випивають шампанське на березі річки, тоді як олігархи та чиновники збираються, щоб погуляти на своїх яхтах. Але ніхто не насолоджується цим святом більше, ніж Путін. Власне, цьогоріч фестиваль випав 24 червня – у день, коли Пригожин розпочав свій заколот.

Всупереч шоку від повстання, Путін полетів до Санкт-Петербурга, бо жодного року не пропускає гуляння. Автор статті каже, що на думку його джерел, близьких до найближчого оточення Путіна, – це найяскравіший доказ того, що президент відірваний від реальності. Він досі вважає, що у нього все під контролем і бунт Пригожина ніяк не змінив політичну ситуацію. Але він помиляється. Мало того, що атмосфера навколо Путіна принципово інша, але й зростає прагнення до змін – навіть серед осіб, близьких до президента. Для багатьох, з ким спілкувався журналіст, путінська система правління просто не може існувати довго. Більше читайте у статті.

Що з Пригожиним та Суровікіним і які наслідки матиме заколот для Росії, України та Африки

CNN також каже, що після невдалого повстання найманців навколо їх лідера Пригожина та генерала Суровікіна крутяться питання. Один відомий як "генерал Армагеддон", інший як "кухар Путіна". Обидва мають складне минуле та репутацію жорстоких людей. Один розпочав повстання, інший нібито знав про це заздалегідь. А зараз обох ніде немає.

Командувач ВПС Росії Сергій Суровікін і керівник ПВК Вагнера ​​Євген Пригожин не з'являлися на публіці протягом декількох днів, оскільки виникають питання про роль Суровікіна в короткочасному заколоті Пригожина. Кремль зберігає мовчання на цю тему, розпочавши натомість агресивну кампанію з підтвердження влади президента Росії Володимира Путіна. Видання аналізує, що відбувається зараз, чому всі говорять про Суровікіна та яка доля Пригожина, де вони зараз та як це коментує Кремль, а також до чого це призводить у поведінці Путіна. Крім того, видання зазначає, посилаючись на ексклюзивно отримані документи, що російський генерал був секретним VIP-членом ПВК Вагнера, разом зі щонайменше ще 30 високопоставленими військовими та розвідниками РФ.

Про те, яка доля чекає найманців Вагнера, пояснює BBC. Нещодавній заколот у Росії оголив величезну небезпеку в цій країні, але що це означає для війни в Україні та що зараз відбувається з вагнерівцями, які повстали, ставлять запитання журналісти. У відповідях йдеться про те, чому заколот має значення та що робитиме Путін. Щодо впливу російського повстання на війну в Україні, видання зауважує, що шукає докази успіхів українських військ після повстання ПВК Вагнера, але поки що не помітили значних змін на передовій. Зрештою, це зводиться до питання морального духу серед передових російських військ. Якщо вони підозрюють, що їхні командири воюють між собою вдома в Росії, то з часом це може серйозно вплинути на моральний стан в окопах.

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У п’ятницю та суботу світ побачив те, чого не бачив з 1991 року: військова техніка на вулицях Москви, залучена для захисту Кремля від того, що виглядало як спроба державного перевороту, пише CNN . Під час повстання Євген Пригожин і його приватна військова компанія Вагнера – армія найманців, яка воювала на боці Росії в Україні, – захопили місто та військовий штаб на півдні Росії та почали збройний наступ на столицю, перш ніж скасувати свої плани. Після цієї шокової серії подій залишається важливе питання: як росіяни сприймуть короткий бунт Пригожина?

Аналіз ситуації пропонується в інтерв’ю з Джейд МакГлінн, науковою співробітницею відділу вивчення війни Королівського коледжу Лондона, чия нова книга "Війна Росії" аналізує російську думку та те, як вона формується на тлі державних репресій і пропаганди. Зокрема, йдеться про те, що думки розділилися щодо того, чи був переворот Пригожина хорошою ідеєю, але деякі росіяни з розумінням ставляться до його мотивів. Цілком ймовірно, що президент Росії Володимир Путін відреагує, віддавши наказ про нові напади на українських цивільних як демонстрацію сили. Проте це не зовсім так, що короткотривалий бунт у РФ означає початок кінця правління Путіна.

NYT аналізує, чи зможе Росія приборкати найманців Вагнера в Африці, при цьому не знищивши групу. Експерти кажуть, що російська ПВК настільки глибоко заплуталася в Центральноафриканській Республіці та кількох інших країнах, що її нелегко замінити. Група Вагнера забезпечує безпеку африканських президентів, підтримує диктаторів, жорстоко придушує повстання, та в той самий час її звинувачують у тортурах, вбивствах цивільних та інших зловживаннях. Найманці також втручаються в політику, організовують пропагандистські кампанії та одного разу навіть проводили конкурс краси. Натомість вони отримують гроші або вигідні концесії на видобуток дорогоцінних мінералів, таких як золото, алмази та уран. Більшість аналітиків вважають Центральноафриканську Республіку найдосконалішою бізнес-моделлю ПВК Вагнера та прикладом захоплення держави. Запаморочливий діапазон її діяльності та потоки доходів тут достатньо ілюструють проблеми, з якими Кремль зіткнеться, намагаючись встановити контроль.

Протягом кількох годин у суботу, коли війська під проводом полководця-ренегата Євгена Пригожина йшли на Москву, білоруська опозиція в еміграції вважала, що День Х настав. Саме так демократичні сили згуртувалися навколо Світлани Тихановської, яка втекла з Білорусі у 2020 році після того, як Олександр Лукашенко сфальсифікував президентські вибори, а потім безжально придушив масові протести, сподіваючись на день, коли вони повалять підтримуваного Москвою диктатора.

Тож тепер, коли пролунали новини про надзвичайний заколот Пригожина, Тихановська скликала відеодзвінок свого "перехідного кабінету", половина якого розташована у Вільнюсі, а половина – у Варшаві, щоб розпочати реалізацію плану на День Х. Але як зауважує The Guardian, надії білоруських вигнанців розвіялися, коли Лукашенко похвалився, що врятував Путіна.

Кібератака на супутниковий зв'язок армії РФ, заборонені міни та візит Майка Пенса

Американське видання WP пише, що кібератака вивела з ладу супутниковий зв'язок російських військових, ставлячи запитання, чи за цим стоять проукраїнські хакери чи повстанці Вагнера. Оскільки щонайменше дві групи взяли на себе відповідальність за атаку: одна назвала себе хакерською організацією, а інша – частиною групи Вагнера. Хакери стверджували, що надіслали зловмисне програмне забезпечення на супутникові термінали, спровокувавши боротьбу серед експертів з безпеки, щоб отримати термінал для тестування. Разом з тим, зв’язок з вагнерівцями можна сфальсифікувати, щоб сприяти ще більшому розколу в Росії. Як зауважується, це нагадує атаку на аналогічну систему, яку використовувала Україна на початку повномасштабної війни.

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Правозахисна організація заявила, що зростає кількість випадків використання українськими військами заборонених мін, повідомляє видання . Відповідно до даних, зібраних Human Rights Watch, українські сили використовували ракети, щоб розкидати тисячі заборонених міжнародним стандартом протипіхотних мін ручного розміру над окупованими Росією районами на сході України минулого року, поранивши цивільних. Цим порушується Договір про заборону мін 1997 року, який підписала Україна. Американські правозахисники зазначають, що Росія, яка не підписала договір, застосовувала протипіхотні міни набагато ширше.

Адміністрація Байдена наполегливо розглядає можливість схвалення передачі спірних касетних боєприпасів в Україну, оскільки українці намагаються досягти значних успіхів у своєму контрнаступі, інформує CNN з посиланням на кількох обізнаних з цим питанням осіб. Остаточне рішення Білого дому очікується найближчим часом, і в разі схвалення зброя може бути включена в новий пакет військової допомоги Україні вже наступного місяця. Як сказав американський чиновник, "це, безсумнівно, матиме значний вплив на поле бою". Зауважується, що зміна умов бойових дій в Україні за останні два тижні спонукала офіційних осіб США серйозно розглянути касетні боєприпаси.

Колишній віцепрезидент Майк Пенс здійснив неоголошений візит в Україну в четвер, в обхід президентської передвиборчої кампанії, яка мала наголосити на його непохитній підтримці нації в її боротьбі з Росією та протиставити її поглядам двох ключових конкурентів-республіканців - Дональда Дж. Трампа і Рона ДеСантіса. Як пише NYT, і колишній президент Трамп, і губернатор Флориди ДеСантіс критикували участь США в обороні України. До слова, Сполучені Штати надали понад 40 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги. Своїм візитом Пенс підкреслив розкол Республіканської партії через війну в Україні.