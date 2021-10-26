Збільшення виплат та удосконалення правил відшкодування: НБУ пропонує покращити умови "автоцивілки"

Про це пресслужба НБУ повідомила у Telegram.



Згідно з повідомленням, НБУ виніс на громадське обговорення проєкти двох постанов про зміни до порядку здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.



Цими документами, зокрема, пропонується збільшити розміри страхових сум за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів до 160 тис. грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих, та до 320 тис. грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих.



Документи також передбачають затвердження переліку, значень та порядку застосування коригуючих коефіцієнтів у разі укладення страховиками договорів "автоцивілки".



Крім того, пропонується затвердити Положення про єдину централізовану базу даних "автоцивілки", розмір базового страхового платежу за такими договорами, а також збільшити розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення протоколу до 80 тис. грн на одного потерпілого.



У пресслужбі зауважили, що ці зміни є лише частиною оновлень з "автоцивілки", які регулятор планує поступово впровадити. Так, наразі зі страховим ринком активно обговорюється окремий законопроєкт про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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