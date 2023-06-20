Збір коштів: захисники потребують пікап
Еспресо звертається з проханням підтримати збір на пікап для підрозділу 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
На початку червня 2023 року вони посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку і наразі боронять Донеччину.
Сміливість наших хлопців просто зашкалює. Вони щодня роблять з окупанта попкорн. Щоправда, виходить трохи підгорілим, але так навіть краще задля нашої спільної мети - святої Перемоги!
Нашим котикам потрібні колеса. Пікап дасть змогу ще краще виконувати бойові завдання, щоб вкотре дати по зубах агресору.
Наша ціль - 255 000 гривень
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Номер картки банки:
4441111134231129
PayPal: [email protected]
Разом до Перемоги!
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