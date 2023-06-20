Збір коштів: захисники потребують пікап

На початку червня 2023 року вони посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку і наразі боронять Донеччину.

Сміливість наших хлопців просто зашкалює. Вони щодня роблять з окупанта попкорн. Щоправда, виходить трохи підгорілим, але так навіть краще задля нашої спільної мети - святої Перемоги!

Нашим котикам потрібні колеса. Пікап дасть змогу ще краще виконувати бойові завдання, щоб вкотре дати по зубах агресору.

Наша ціль - 255 000 гривень

посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/9BSoJg5tbW

Номер картки банки:

4441111134231129

PayPal: [email protected]

Разом до Перемоги!



