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Збір "на помсту". Притула розповів, скільки і яких дронів придбали

11 січня, 2023 середа
13:27
Суспільство Сергій Притула

За донати українців "на помсту" фонд придбав для ЗСУ 142 дрони, серед них 50 БПЛА здатних летіти на 800 км, 50 - на 30 км і 42 - на 200 км

Про це волонтер Сергій Притула написав у Facebook

"3 місяці тому було закінчено збір коштів "На помсту" організований нашим фондом спільно з Сергієм Стерненком. За добу ми акумулювали 352 млн грн, які запланували витратити на "бавовну". Як ми і обіцяли, бавовни буде багато. І буде вона на різних дистанціях", - написав він.

За його словами, 142 дрони загальною вартістю 351 434 900 грн "передадуть окупантам вітання".

"Залишок 565 100 грн перекидаємо на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія", який допоможе нашій арті нищити ворога. Ну а ми продовжимо працювати над забезпеченням потреб українського війська", - написав Притула.

  • Після російської атаки по Україні 10 жовтня 2022 року телеведучий Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко розпочали збір на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV і лише за 7 годин українці встигли задонатити майже 206 млн грн.

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2023, середа
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