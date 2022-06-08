Збирала інформацію про пересування ЗСУ: жительку Житомирщини підозрюють у державній зраді

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, жінка збирала інформацію про місця дислокації та чисельність особового складу Збройних Сил України, маршрути пересування та кількість військової техніки, розташування блок-постів та їх GPS-координати. Все це вона робила на виконання вказівок російського куратора. Інформацію співробітнику збройних сил держави-агресора вона передавала через додатки соцмереж", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Правоохоронці задокументували щонайменше 10 фактів передачі зібраної інформації. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучили мобільний телефон зі встановленими додатками, які використовувалися для зв’язку з російським куратором.

Затриманій інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. За цей злочин передбачене позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічне ув'язнення, з конфіскацію майна.

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