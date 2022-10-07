Збирав дані про озброєння й розміщення українських військ: на Одещині агента ФСБ посадили на 15 років
На Одещині до 15 років ув'язнення засудили агента ФСБ, який збирав дані про розміщення й озброєння українських військ і наслідки російських обстрілів
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Після 24 лютого мешканця Одеси завербувала ФСБ і надала йому псевдонім Професор. Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості й озброєння українських військ, ППО, командних пунктів, правоохоронців і спецслужб, військових промислових об’єктів в області. дані про місця російських ракетних ударів. Також чоловік розвідував способи укріплення штабу оперативного командування "Південь", Одеської ОВА, СБУ та Нацполіції.
Розвіддані та кооординати з фото й відео зловмисник передавав майже щодня й отримував гроші на картку.
На судовому засіданні чоловік повністю визнав провину та надав свідчення. Його ув'язнили на 15 років із конфіскацією майна.
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