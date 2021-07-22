Збірна Нідерландів після провалу на Євро-2020 знайшла нового тренера

Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією видання, Королівський футбольний союз Нідерландів домовився з Луї ван Галом про контракт на два роки. 69-річний тренер очолить збірну Нідерландів втретє. Він вже тренував команду в 2000 - 2001 та 2012 - 2014 роках та привів Нідерланди до бронзи чемпіонату світу-2014.

На посаді головного тренера збірної Нідерландів Луї ван Гал замінить Франка де Бура, якого звільнили після поразки від Чехії (0:2) у 1/8 фіналу Євро-2020.

На груповому раунді Нідерланди грали у одній групі з Україною та перемогли команду Андрія Шевченка з рахунком 3:2.

Луї ван Гал залишався без роботи після відставки у 2016 році з англійського "Манчестер Юнайтед".