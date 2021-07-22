Збірна Нідерландів після провалу на Євро-2020 знайшла нового тренера
Новим головним тренером збірної Нідерландів стане Луї ван Гал, який очолить національну команду втретє
Про це повідомляє De Telegraaf.
За інформацією видання, Королівський футбольний союз Нідерландів домовився з Луї ван Галом про контракт на два роки. 69-річний тренер очолить збірну Нідерландів втретє. Він вже тренував команду в 2000 - 2001 та 2012 - 2014 роках та привів Нідерланди до бронзи чемпіонату світу-2014.
На посаді головного тренера збірної Нідерландів Луї ван Гал замінить Франка де Бура, якого звільнили після поразки від Чехії (0:2) у 1/8 фіналу Євро-2020.
На груповому раунді Нідерланди грали у одній групі з Україною та перемогли команду Андрія Шевченка з рахунком 3:2.
Луї ван Гал залишався без роботи після відставки у 2016 році з англійського "Манчестер Юнайтед".
- Нагадаємо, 29 червня Франка де Бура було звільнено з посади головного тренера збірної Нідерландів.
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