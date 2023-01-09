Збірна Португалії отримала нового головного тренера
Новим головним тренером збірної Португалії з футболу став іспанець Роберто Мартінес
Про це повідомляє збірна Португалії у twitter.
Роберто Мартінес змінив на цій посаді Фернанду Сантуша, який очолював збірну Португалії з 2014 року. Португалці звільнили попереднього тренера після поразки від Марокко у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022. Під керівництвом 68-річного Сантуша вони виграли Євро-2016 та Лігу націй 2018/2019.
49-річний Роберто Мартінес з 2016 до 2022 року тренував збірну Бельгії, з якою виграв бронзу ЧС-2018. На чемпіонаті світу-2022 в Катарі бельгійці не змогли вийти з групи з Марокко, Хорватією та Канадою.
Також іспанець очолював валлійський "Свонсі" та англійські "Віган" та "Евертон".
- 15 грудня Фернандо Сантуш залишив посаду головного тренера збірної Португалії.
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