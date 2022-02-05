Збірна України дізналася суперника у матчі за бронзу Євро-2022 з футзалу
У матчі за третє місце чемпіонату Європи з футзалу Україна 6 лютого зустрінеться з Іспанією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
4 лютого у півфіналі чемпіонату Європи Португалія перемогла Іспанію з рахунком 3:2. 6 лютого чинні володарі титулу зустрінуться у фіналі з росіянами, які перемогли у 1/2 фіналу українців - 3:2.
Також у неділю збірна України зіграє у матчі за бронзові нагороди з Іспанією. Матч розпочнеться у Амстердамі (Нідерланди) о 15:30 за київським часом.
- Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.
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