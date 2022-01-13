Збірна України невдало розпочала ЧЄ з гандболу
У 1-му турі групового етапу ЧЄ з гандболу серед чоловіків збірна України програла Сербії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чоловіча збірна України з гандболу пропустила 31 м'яч від Сербії, а зуміла забити лише 23. Відзначимо, що у другій половині грі наша команда показала кращу гру та перемогла суперника (14:12), але невдала гра у першому таймі завадила українцям перемогти.
Збірна України грає в одній групі з сербами, французами та хорватами. Франція та Хорватія свій матч поки не зіграли. В наступний раунд вийдуть дві найкращі команди квартету.
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