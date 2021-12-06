Збірна України з фехтування перемогла Росію та здобула історичне золото на етапі Кубка світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Етап Кубка світу з фехтування на рапірі проходив у румунському місті Тімішоара. Українські юніорки (U-20) вийшли у фінал і перемогли російську збірну з рахунком 40:34.



Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова і Катерина Буденко принесли Україні перше в історії юніорське золото етапу Кубка світу в командній першості.



У перший день змагань 19-річна Аліна Полозюк виборола срібну медаль в індивідуальному розряді.



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