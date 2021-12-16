Збірна України з футболу дізналась суперників у Лізі націй
Збірна України з футболу зіграє проти Шотландії, Ірландії та Вірменії у Лізі націй 2022/23
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лізі націй візьмуть участь збірні всі 55 європейських асоціацій, які розподілені на чотири ліги - A, B, C та D. У кожному з дивізіонів є 16 збірних, які розбили на 4 групи по 4 команди, окрім ліги D, де виступлять сім команд.
У новому розіграші турніру збірна України виступить у другому дивізіоні (B). Під час жеребкування українці перебували серед "сіяних" у першому кошику.
З другого кошика нашій команді у суперники не могла дістатися Росія, з якою УЄФА розводить українців.
1-й тур Ліги націй 2022/23 буде зіграний вже 2–4 червня 2022 року.
Ліга націй
Група B1
Україна
Шотландія
Ірландія
Вірменія
У минулому розіграші Ліги націй Україна грала у найсильнішому дивізіоні у групі з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією. Вона припинила боротьбу на груповому раунді та вибула до дивізіону B.
Нашій збірній зарахували технічну поразку у заключному матчі проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру в Люцерні через спалах коронавірусу в команді.
- Нагадаємо, 10 жовтня у фінальному матчі Ліги націй у Мілані збірна Франції перемогла Іспанію.
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