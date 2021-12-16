Збірна України з футболу дізналась суперників у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У Лізі націй візьмуть участь збірні всі 55 європейських асоціацій, які розподілені на чотири ліги - A, B, C та D. У кожному з дивізіонів є 16 збірних, які розбили на 4 групи по 4 команди, окрім ліги D, де виступлять сім команд.

У новому розіграші турніру збірна України виступить у другому дивізіоні (B). Під час жеребкування українці перебували серед "сіяних" у першому кошику.



З другого кошика нашій команді у суперники не могла дістатися Росія, з якою УЄФА розводить українців.

За результатами жеребкування, Україна потрапила у групу B1 і зіграє проти Шотландії, Ірландії та Вірменії.1-й тур Ліги націй 2022/23 буде зіграний вже 2–4 червня 2022 року.Група B1УкраїнаШотландіяІрландіяВірменія

У минулому розіграші Ліги націй Україна грала у найсильнішому дивізіоні у групі з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією. Вона припинила боротьбу на груповому раунді та вибула до дивізіону B.



Нашій збірній зарахували технічну поразку у заключному матчі проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру в Люцерні через спалах коронавірусу в команді.