Збірна України з футболу перемогла Францію у фіналі Дефлімпіади-2022

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У вирішальному матчі в бразильському місті Кашіас-ду-Сул Україна переграла Францію з рахунком 1:0.

Золоті нагороди Дефлімпіади здобули Сергій Баєв, Дмитро Бєлоусов, В'ячеслав Брагін, Олександр Верещака, Максим Водолага, Костянтин Войченко, Дмитро Доценко, Ярослав Котляров, Олександр Оленич, Михайло Полянський, Віктор Пустовіт, Ігор Реутов, Володимир Рій, Іван Рудзевич, Сене Рогер Амаду, Ниїе Абдоуліе, Богдан Мишенко, Роман Стрийський, Шалва Мчедлішвілі, Дмитро Українець та тренери Олександр Верещака і Віктор Козін.

Збірна України стала чемпіоном Дефлімпійських ігор з футболу вдруге. Вперше вона здобула золото у 2019 році, у 2013 та 2017 роках українці вигравали срібло.

Україна посіла перше місце у загальному медальному заліку Дефлімпіади-2022. Українці виграли на змаганнях у Бразилії 138 нагород - 62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових.

Збірна України побила власний рекорд, який встановила на Дефлімпіаді-2017, де вона здобула 99 нагород - 21 золоту, 42 срібні та 36 бронзових.

На Дефлімпійських іграх змагаються спортсмени з порушеннями слуху.

Дефлімпіада у Бразилії мала відбутися 2021 року, але була перенесена через пандемію коронавірусу.

Дефлімпійські ігри

Футбол. Чоловіки

Фінал

15 травня

Україна - Франція 1:0

15 травня збірна України за день до завершення Дефлімпійських ігор у Бразилії гарантувала собі перше місце у медальному заліку.

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