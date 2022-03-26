Збірні Нідерландів та Данії зіграють з прапором України на футболках та пожертвують кошти дітям, які постраждали від російської агресії
Збірні Нідерландів та Данії з футболу спільно з ЮНІСЕФ організують під час товариського матчу збір коштів для допомоги українським дітям, які постраждали від російської агресії
Про це повідомляє Bold.dk.
Нідерланди та Данія зіграють у Амстердамі в спеціальній формі з прапорами своїх країн та України. Після гри на футболках залишать автографи гравці та виставлять на аукціон. Усі отримані кошти, за посередництва ЮНІСЕФ, будуть спрямовані на допомогу українським дітям.
За словами головного тренера збірної Данії Каспера Г’юлманд, події в Україні відсунули футбол на другорядні ролі.
"Ми граємо в тіні того, що зараз відбувається в Україні. Особисто мені іноді було важко зосередитися і говорити, що футбол – це головне, коли таке відбувається. Я не думав, що розповідатиму своїм дітям про таке і що це станеться в Європі. Я радий, що ми займаємось допомогою разом з Нідерландами та ЮНІСЕФ, який робить фантастичну роботу для дітей у всьому світі", – сказав Г’юлманд.
Данія та Нідерланди зіграють 26 березня. Матч розпочнеться о 21:45.
- Нагадаємо, 2 березня благодійний фонд УЄФА виділив 1 млн євро на допомогу українським дітям.
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