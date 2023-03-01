Про це поінформували в Офісі генпрокурора та Нацполіції.

В Україні затримали 10 шахраїв, які від імені керівників ОВА "збирали" кошти для захисників: збитки оцінили в понад 3 млн грн.

"Фігуранти надсилали листи-прохання підтримати ЗСУ за підписами представників влади. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували спритникам від 10 до 100 тис. грн", - зазначили в Нацполіції.

Так, від діяльності шахраїв постраждали щонайменше 58 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини.

"Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку", - поінформували в генпрокуратурі.

10 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України).