Підприємець із Черкас організував схему продажу персональних даних українців російським спецслужбам
Організація продавала паспортні дані, номери телефонів і автомобілів українців російським спецслужбам. Організатора затримали
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що зловмисники створили сайт і телеграм-бот, куди зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів жителів різних регіонів України. Замовники купували доступ приблизно за 200 доларів, які скидали на криптогаманці.
Правоохоронці встановили, що серед потенційних замовників були представники російських спецслужб, які шукали інформацію про військовослужбовців ЗСУ.
Організатора схеми затримали. Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.
Зловмисник залучив двох жителів Києва, які допомагали створювати онлайн-сервіси та надалі з адмініструванням.
Під час обшуків виявили комп’ютерне обладнання та інші докази злочину.
Нині організатору схеми повідомлено про підозру за несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, захищеної відповідно до чинного законодавства.
Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.
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