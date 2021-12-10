Збитки на понад півмільярда гривень: суд заарештував в. о. заступника Труханова
Вищий антикорупційний суд призначив виконувачу обов'язків заступника міського голови Одеси Олегу Бриндаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 24,9 млн грн застави
Про це повідомляють ВАКС і НАБУ.
Ім'я підозрюваного назвала кореспондентка "Суспільного", яка слідкувала за процесом.
Бриндак фігурує у справі щодо незаконного заволодіння одеською землею. У цій справі також є підозрюваним міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Суддя задовольнив клопотання прокурора та скасував попередній запобіжний захід у вигляді застави. Якщо Бриндак не внесе кошти, йому доведеться перебувати під вартою щонайменше до 7 лютого 2022 року.
Слідство встановило, що у 2016-2019 роках громада Одеси втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 гектара та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. За результатами експертизи, це призвело до шкоди на 689 млн грн.
Крім Труханова, підозрюваними у справі є ще низка міських посадовців та одеський бізнесмен Володимир Галантерник. Труханову в цій справі обрали заставу на 30 млн грн, яку він сплатив.
Довідка: Олег Бриндак став виконувачем обов'язків міського голови після відставки з поста очільника міста Олексія Костусєва в жовтні 2013 року.
- Нагадаємо, 10 береня 2021 Національне агентство з питань запобігання корупції викликало шістьох керівників політичних партій для надання пояснень щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності, серед них - Олег Бриндак, керівник партії "Довіряй ділам".
- 9 грудня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника за підозрою у створенні злочинного угруповання, яке вкрало у територіальної громади Одеси майже 690 млн грн.
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