Суд заочно заарештував бізнесмена Галантерника за підозрою у розкраданні землі в Одесі
Вищий антикорупційний суд заочно заарештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника за підозрою у створенні злочинного угруповання, яке вкрало у територіальної громади Одеси майже 690 млн грн
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на засідання суду.
"Обрати Галантернику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказав суддя, оголошуючи рішення.
Галантерника заочно арештували на 2 місяці.
Суд постановив, що бізнесмена протягом 48 годин після затримання мають доставити до суду для розгляду за його участі питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
"Рішення може бути оскаржене протягом 5 днів з дня оголошення", - зазначив суддя.
Слідство вважає Галантерника організатором злочинної організації і причетним до незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси.
- Нагадаємо, меру Одеси Геннадію Труханову підписали підозру у 5 справах. Його підозрюють у причетності разом із низкою міських посадовці і бізнесменом Володимиром Галантерником до низки злочинів із заволодіння земельними ділянками в Одесі.
- Національне антикорупційне бюро повідомило про деталі підозри меру Одеси Геннадію Труханову та ще 15 особам.
- 10 листопада 2021 ВАКС дозволив заочне розслідування щодо бізнесмена Галантерника у справі про розкраданні землі в Одесі.
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