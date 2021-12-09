Суд заочно заарештував бізнесмена Галантерника за підозрою у розкраданні землі в Одесі

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на засідання суду.



"Обрати Галантернику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказав суддя, оголошуючи рішення.



Галантерника заочно арештували на 2 місяці.



Суд постановив, що бізнесмена протягом 48 годин після затримання мають доставити до суду для розгляду за його участі питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



"Рішення може бути оскаржене протягом 5 днів з дня оголошення", - зазначив суддя.



Слідство вважає Галантерника організатором злочинної організації і причетним до незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси.



Нагадаємо, меру Одеси Геннадію Труханову підписали підозру у 5 справах. Його підозрюють у причетності разом із низкою міських посадовці і бізнесменом Володимиром Галантерником до низки злочинів із заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Національне антикорупційне бюро повідомило про деталі підозри меру Одеси Геннадію Труханову та ще 15 особам.

10 листопада 2021 ВАКС дозволив заочне розслідування щодо бізнесмена Галантерника у справі про розкраданні землі в Одесі.