ВАКС дозволив заочне розслідування щодо бізнесмена Галантерника у справі про розкраданні землі в Одесі
Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
"Слідство вважає його організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, яка завдала збитків громаді обсягом більше ніж 558 млн грн", - йдеться у повідомленні.
ЦПК зазначає, що цієї справи причетний також мер Одеси Геннадій Труханов.
Прокурор під час засідання повідомив, що Галантерник перебуває переважно за кордоном. З початку 2021 року бізнесмен знаходився поза межами України 56 днів.
Адвокати додали, що Галантерник часто буває у Лондоні, оскільки там мешкає його сім’я.
- Раніше меру Одеси Геннадію Труханову підписали підозру у 5 справах. Його підозрюють у причетності разом із низкою міських посадовці і бізнесменом Володимиром Галантерником до низки злочинів із заволодіння земельними ділянками в Одесі.
- Національне антикорупційне бюро повідомило про деталі підозри меру Одеси Геннадію Труханову та ще 15 особам.
- Суд відпустив Труханова під заставу в 30 млн грн.
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