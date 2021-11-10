ВАКС дозволив заочне розслідування щодо бізнесмена Галантерника у справі про розкраданні землі в Одесі

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Слідство вважає його організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, яка завдала збитків громаді обсягом більше ніж 558 млн грн", - йдеться у повідомленні.

ЦПК зазначає, що цієї справи причетний також мер Одеси Геннадій Труханов.

Прокурор під час засідання повідомив, що Галантерник перебуває переважно за кордоном. З початку 2021 року бізнесмен знаходився поза межами України 56 днів.

Адвокати додали, що Галантерник часто буває у Лондоні, оскільки там мешкає його сім’я.