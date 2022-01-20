Збитки у понад 432 млн грн: поліція розслідує факт незаконного видобутку більше 30,5 тис. тонн корисних копалин

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.



"Правоохоронці встановили, що на ділянці площею близько п'яти гектарів одне з підприємств області видобувало поклади гіпсу та вапняку. Окрім того, видобуток корисних копалин здійснювався за межами спеціального дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу для розробки родовищ", - йдеться у повідомленні.



Попередня оцінка фахівців показала, що із родовищ протиправно видобули понад 30,5 тис. тонн корисних копалин. Цим державі завдали збитків на суму понад 432 млн грн.







На території підприємства та кар'єру правоохоронці провели 10 обшуків та вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність.



"Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ч. 3 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України", - зазначають у пресслужбі.



Особам, які організували, налагодили та здійснювали незаконний видобуток загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винним колишнього заступника прокурора Кіровоградської області у вчиненні кримінального правопорушення за хабарництво та призначила йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.