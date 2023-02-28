Про це йдеться у попередній оцінці, опублікованій 27 лютого, інформує "Європейська правда".

Збитки від землетрусу відтак складають приблизно 4% ВВП Туреччини у 2021 році.

У звіті зазначають, що від землетрусів постраждали райони, де проживає понад 7% населення Туреччини, без даху над головою залишилися близько 1,25 млн осіб через те, що їхні будинки повністю зруйновані або серйозно пошкоджені. Аналітики допускають, що подальші афтершоки можуть ще додатково збільшити руйнування.

Відбудова регіону може коштувати майже вдвічі більше, аніж наведена оцінка збитків. Окрім того, Туреччина зазнає непрямих збитків через падіння ВВП внаслідок припинення нормального економічного життя у постраждалих провінціях.

Близько 53% від усіх втрат складають збитки у вигляді зруйнованого житла, 28% - зруйнованих шкіл, закладів охорони здоров’я, адміністративних установ, офісів тощо; 19% - іншої інфраструктури.

9 лютого Світовий банк оголосив початковий пакет допомоги для Туреччини обсягом 1,78 млрд доларів для подолання наслідків землетрусу.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.