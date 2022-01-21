Збив дитину і втік: на Івано-Франківщині правоохоронці затримали держслужбовця

Про це повідомляє пресслужба поліції області.



"20 січня о 18:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими у селі Лоєва на Надвірнянщині. Після ДТП водій покинув травмовану дівчинку на дорозі та втік, намагаючись уникнути відповідальності", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що дитину у важкому стані доставили в лікарню, де вона через кілька годин померла. Поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження водія.



"Менш ніж за дві години, у результаті першочергових слідчих заходів, правоохоронці встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче. Встановлено, що чоловік – керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовій автівці", - пише прес-центр поліції.



Відомо, що транспортний засіб із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, вилучено. У медичному закладі у водія відібрано біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп’яніння. У подальшому поліцейські передали водія працівникам Державного бюро розслідування.



Повідомляється, що за фактом аварії кримінальне провадження розслідує ДБР.

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