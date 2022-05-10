У промові перед Національною радою Словаччини Володимир Зеленський подякував за вже надану оборонну підтримку та закликав до продовження роботи у цьому напрямку.

"Я можу сказати від імені всього нашого народу, що українці завжди пам'ятатимуть, як Словаччина надала нашій державі у вирішальний час те, що справді допомогло нам. І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю. Зокрема в питанні про авіацію – про літаки, про гвинтокрили", – сказав Зеленський.

Також він наголосив на важливості продовження та посилення санкцій проти Росії і, попри усі складнощі, унезалежнення від неї у енергетичному плані для Європи.

"Ми першими побачили, як Росія порушує угоди, коли вони просто перестають їй подобатися. Побачили, як Росія перетворює комерційні зв'язки на ланцюг, щоб тримати державу поруч із собою, – говорить Президент. – А газ Росія намагається використовувати зараз, щоб тримати в покорі увесь Європейський континент".

Третім аспектом Зеленський назвав членство України у Європейському Союзі та максимальну консолідацію країн Європи:

"Більше об'єднання у Європі можливе тільки в одному випадку – якщо Україна прямо зараз, в умовах війни, отримає реальну змогу прискорено рухатися у Європейський Союз. Питання про надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу вже у червні цього року – це питання захисту всього європейського проекту".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.