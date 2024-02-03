Українська армія захищає не лише Україну, а й всю Європу, - Княжицький польському виданню
Від допомоги Заходу залежить майбутнє України, підтримка Європою та США України має продовжитись, з новим урядом Польщі ведуться перемовини про спільне виробництво зброї для українських потреб
Про це голова групи ВРУ з міжпарламентських звʼязків з Республікою Польща Микола Княжицький розповів у інтервʼю польському радіо RMF24.
Депутат зазначив, що половину держбюджету Україна спрямовує на підтримку армії. Він підкреслив, що кошти, які надходять з ЄС, призначені не на закупівлю боєприпасів, а на функціонування держави.
"Отримані від партнерів гроші ми використовуємо на соціальні цілі, такі як підтримка пенсіонерів, медицина чи освіта. За відсутності фінансової підтримки з боку Європейського Союзу та США, Україна буде змушена друкувати гроші, що в свою чергу спричинить велику інфляцію. Під час війни це не найкраща ситуація для нашої держави”. “Українська армія захищає не лише Україну, а й всю Європу", - додав Княжицький.
Він також висловився на тему виготовлення зброї для України. На думку політика, найкращим способом було б виробляти озброєння на українсько-польських підприємствах на території Польщі за американськкими технологіями. "Про це йдуть розмови з урядом Туска", - зазначив Княжицький.
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