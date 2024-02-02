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Орбан пояснив, чому розблокував 50 млрд євро для України

2 лютого, 2024 п'ятниця
16:41
Світ Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що був змушений дати згоду на надання Україні 50 млрд євро з бюджету ЄС, бо його загнали в глухий кут

Про це він сказав у ефірі угорської радіостанції.

"Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, та відправили б їх також в Україну - чому б це було добре?" - заявив Орбан.

За його словами, "Брюссель палає лихоманкою війни".

Орбан укотре наголосив, що між Україною та РФ мають розпочатися мирні переговори.

"Час на боці росіян, і чим довше триває війна, то більше людей гине", - додав очільник уряду Угорщини.

При цьому Орбан тішиться, що 50 млрд євро підуть на підтримку економіки України, а не на зброю.

"Ми не постачаємо зброю і не даємо грошей на зброю", - підкреслив прем'єр.

За його словами, пакет допомоги покликаний не допустити банкрутства української держави. Орбан висловив переконання, що якщо ЄС та США не надішлють Україні гроші, то країна розвалиться, адже виплати пенсій і зарплат бюджетникам залежать від міжнародної підтримки.

50 млрд євро для України: що відомо

15 грудня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні €50 млрд на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.

10 січня, попри спротив Угорщини, в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

16 січня Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС.

17 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила  впевненість,  що всі країни-члени ЄС погодяться надати допомогу Україні, а 26 січня очільник уряду України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 країн-членів ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро.

30 січня Орбан заявив, що готовий підтримати надання допомоги Україні з бюджету ЄС за умови, що кожного року Євросоюз  вирішуватиме, "чи буде продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".

1 лютого всі 27 держав Європейського Союзу погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Київ розраховує отримати перший транш із цього пакету вже у березні.

Теги:
Україна
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
допомога Україні
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