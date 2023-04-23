"Зброя - найкращий посередник": Данілов закликав припинити саджати Україну за стіл переговорів
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав припинити постійно саджати Україну за стіл переговорів, а натомість - дати достатньо зброї
Про це він у неділю, 23 квітня, написав у facebook.
За його словами, "коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це не що інше, як проросійська миротворчість".
"Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування", - наголосив Данілов.
- 18 квітня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Збройні Сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові та отримають усе, що обіцяли партнери.
- 22 квітня представник Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що переговори щодо встановлення миру в Україні мають відбуватися на умовах, які висувають українська сторона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе