Про це він у неділю, 23 квітня, написав у facebook.

За його словами, "коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це не що інше, як проросійська миротворчість".

"Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування", - наголосив Данілов.