Далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км, - Зеленський
На нараді у президента Зеленського обговорили власне виробництво зброї. Мінстратегпром доповів, що далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км
Про це президент Володимир Зеленський повідомив 31 серпня у Telegram.
На нараді виступив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який розповів про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії.
Своєю чергою Міноборони прозвітувало про надходження зброї та боєприпасів.
"Зокрема, отримання великої партії броньованих "медеваків" (броньована медична машина, - ред.) – те, що зараз дуже потрібно", - уточнив Зеленський.
Мінстратегпром розповів про власне виробництво зброї.
"Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" - написав Зеленський.
Також учасники наради обговорили роботу "зернового коридору" й підготовку до зими, зокрема облаштування укриттів і Пунктів незламності.
"МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року", - зазначив Зеленський.
Що відомо про власне виробництво зброї
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомляв, що за червень 2023 року Україною було вироблено більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий 2022 рік.
Також Україна зосередилася на серійному випуску бойових дронів. Зокрема, вона виготовляє морські дрони, які вже брали участь принаймні у двох атаках: на Керченський міст у липні та на порт Севастополя в жовтні минулого року.
Також в Україні розпочалося серійне виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км.
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