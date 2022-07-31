Зброя ворога: російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М" як аргумент стримування та загрози

Як зазначено у військовій доктрині Росії, ядерна зброя залишається фактором запобігання ядерним та неядерним конфліктам. Але це офіційно. Як показала російсько-українська війна, ядерна зброя Росії служить переважно для стримування НАТО від покарання РФ за агресію, а також для залякування країн - жертв такої агресії.

Стратегічні ядерні сили Росії

Основний внесок у російський потенціал стримування (та залякування) роблять стратегічні ядерні сили (СЯС), які включають наземні РВСП (ракетні війська стратегічного призначення, - ред.), морські СЯС ВМФ та авіаційні СЯС ПКС. СЯС також мають сили забезпечення, та взаємодіють з системою попередження про ракетний напад.

РВСП складають основу СЯС. У РВСП входить 3 ракетні армії (РА), що включають 12 ракетних дивізій (РД), але лише у 27-й РА (у її 54-й та 60-й РД) є РК "Тополь-М".

Усього до 27-ої Гвардійської Вітебської РА (м. Володимир-21) входить 5 РД, управління та центр забезпечення.

У 54-й Гвардійській РД (Іванівська обл. м. Тейково-6) є 4 ракетні полки (235-й та 321-й Рп, у кожному по 9 самохідних пускових установок (СПУ) рухомого ґрунтового РК (РГРК) "Тополь-М; ще 2 Рп мають новий РГРК "Ярс"). Також у дивізії є управління, технічна ракетна база, пересувний запасний КП, група регламенту засобів управління та зв'язку, експлуатаційно-технічна комендатура, 5 окремих б-нів (бойового забезпечення з вузлом зв'язку, охорони та розвідки, автомобільний, МТО, медичний), вузол технічного контролю, навчальна група та станція поштового зв'язку.

У 60-й Таманській РД (Саратівська обл. Татищевський р-н, сел. Світлий) шість Рп (31-й, 86-й, 104-й, 122-й, 165-й, 271-й), у кожному 10 шахтних ПУ (ШПУ) РК "Тополь-М". Також у дивізії є управління та підрозділи забезпечення, як у 54-й РД.

Разом у РВСП 78 ПУ РК "Тополь-М" (18 РГРК та 60 ШПУ). Ракети із ШПУ намічено зберегти на чергуванні до 2030 р, а РГРК замінити на "Ярс".

Загалом у РВСП 338 бойових РК (крім 78 "Тополь-М", ще 18 "Тополь", 162 "Ярс", 30 "Ярс-М", 4 "Авангард", 46 "Воевода"). Звідси РК "Тополь-М" становлять 23% ракет РВСП, що ще досить багато.

РК "Тополь-М": історія та характеристики

РК "Тополь-М" розроблений у Московському інституті теплотехніки на базі РГРК "Тополь" (та для його заміни), випускав ракети Воткінський завод. Позначення РК – РТ-2ПМ2, індекс ракети РГРК 15П155 (ракети з ШПУ –15П165), код СНО РС-12М2.

Випробування РК проводилися на 1-му ДВКу "Плесецьк", у 1994-2019 роках було здійснено 18 пусків (у т.ч. 17 вдалих). РК для ШПУ випускався серійно з 1997 р, на озброєнні з 2000 р. У 2011 р МО РФ відмовилося закуповувати РК "Тополь-М" на користь розгортання більш ефективного РК "Ярс", що має МБР з ГЧ індивідуального наведення, що розділяються.

Ракети мають мінометний старт. Твердопаливний двигун дозволяє набирати швидкість швидше за попередні типи ракет СРСР того ж класу. Це ускладнює їх перехоплення засобами ПРО на активній ділянці польоту.

Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) РК "Тополь-М" триступінчаста, її довжина з головною частиною (ГЧ) 22,55-22,7 м, (без ГЧ 17,5 м), діаметр 1,81 м, вага 46,5-47,1 т (вага, що закидається 1,2 т).

Дальність пуску МБР 11-12 тис. км, ГЧ, що відокремлюється, несе 1 термоядерний боєзаряд у 1 Мт. Система наведення – автономна інерційна на базі БЦРК, вірогідне кругове відхилення (ВКВ) ГЧ 150-200 м. ГЧ дозволяє вражати будь-які малогабаритні високоміцні стратегічні цілі (КП, вузли зв'язку, сховища боєприпасів).

Комплекс засобів подолання ПРО (КЗП ПРО) має пасивні та активні хибні цілі, засоби змінення показників ГЧ. Останні складаються з радіопоглинаючого покриття, генераторів активних радіоперешкод, джерел інфрачервоного випромінювання з натрієво-літієвою сумішшю, дипольних відбивачів. Десятки допоміжних двигунів корекції, прилади та механізми керування дозволяють ракеті здійснювати маневри на траєкторії, ускладнюючи її перехоплення на активній ділянці.

У КЗП ПРО 15-20 малих атмосферних хибних цілей з висотою застосування 2-5 км та масою 5-7% від маси ГЧ. Хибні цілі не відрізняються від ГЧ у всіх діапазонах електромагнітного випромінювання; це дозволяє імітувати характеристики ГЧ за всіма ознаками на позаатмосферній, перехідній та частині атмосферної ділянки низхідної траєкторії ГЧ. Також ГЧ та хибні цілі стійкі до ядерного вибуху та потужних променів лазера.

Для порівняння: у старого РК "Тополь" дальність 10-11 тис. км, немає КЗП ПРО та ГЧ у 0,55 Мт.

СПУ РГРК "Тополь-М" на шасі 8-вісного тягача 16х16 МЗКТ-79221 (МАЗ-7922) має вантажопідйомність 80 т. Її вага без ракети 40 т, швидкість 45 км/год, запас ходу 500 км. РК вже перестали випускати, а ПГРК "Тополь-М" майже замінено на РГРК "Ярс". Ось і на 2022 р за державним оборонним замовленням намічено отримати до 18 МБР "Ярс".

Висновки:

1. Ракета РК "Тополь-М", у принципі, може знищити велике місто в Україні та заразити радіацією значну територію, але ці ракети призначені лише для стратегічного ядерного стримування США.

2. Система національної ПРО США призначена для перехоплення одиночних МБР та захисту від їх випадкових чи несанкціонованих пусків, а також від недосконалих ракет КНДР та Ірану. МБР РК "Тополь-М", у принципі, можуть бути нею перехоплені, але кількість та частка збитих ракет будуть дуже низькими. Наземний комплекс ПРО США GBMD для перехоплення МБР на середній ділянці траєкторії має лише 44 ШПУ протиракет GBI. До того ж КЗП ПРО ракет "Тополь-М" дуже ускладнює перехоплення.

3. Щодо загроз Кремля застосувати ядерну зброю проти України, то це лише загрози, та ймовірність такого мізерно мала. Втім, після 24 лютого вже можна вірити у будь-що. Але у будь-якому випадку це можуть бути не МБР РК "Тополь-М" з ГЧ у 1 Мт, а БР ОТРК "Искандер-М" з БЧ у 50 кТ. Втім, сподіваємося, що Путін на це не наважиться, бо після такого з Росією вчинять, як зі скаженою собакою.

Олексій Яровий, журналіст Defense Express - спеціально для Espreso.tv