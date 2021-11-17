Збували фейкові ПЛР-тести на COVID-19: прокуратура викрила Telegram-канал
Святошинська окружна прокуратура міста Києва припинила діяльність Telegram-каналу, через який відбувався збут підробних результатів ПЛР-тестів на COVID-19
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, організатор схеми створив фейкову сторінку медичної установи та використовував її для імітування справжності підробленої довідки під час можливої перевірки, оскільки згенерований QR-код на кожній фіктивній довідці містив посилання на її електронну версію на сайті.
Прокуратура встановила, що тести генерувалися автоматично за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Фейкові документи придбали понад 9 тис. осіб. Вони використовували як негативні результати тесту для виїзду за кордон, так і позитивні - для оформлення лікарняних.
Правоохоронці заблокували Telegram-бот. Під час обшуку у домі адміністратора схеми вони вилучили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, з яких здійснювалося адміністрування, понад 9 тис. електронних підроблених COVID-документів та чорнові записи щодо розробки програмного забезпечення.
Слідчі дії тривають. За їх результатами прокуратура вирішить питання щодо повідомлення про підозру за фактами підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК України).
- Нагадаємо, 15 листопада СБУ викрила три великі мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному.
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