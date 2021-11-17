Збували фейкові ПЛР-тести на COVID-19: прокуратура викрила Telegram-канал

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За даними слідства, організатор схеми створив фейкову сторінку медичної установи та використовував її для імітування справжності підробленої довідки під час можливої перевірки, оскільки згенерований QR-код на кожній фіктивній довідці містив посилання на її електронну версію на сайті.



Прокуратура встановила, що тести генерувалися автоматично за допомогою спеціального програмного забезпечення.



Фейкові документи придбали понад 9 тис. осіб. Вони використовували як негативні результати тесту для виїзду за кордон, так і позитивні - для оформлення лікарняних.







Правоохоронці заблокували Telegram-бот. Під час обшуку у домі адміністратора схеми вони вилучили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, з яких здійснювалося адміністрування, понад 9 тис. електронних підроблених COVID-документів та чорнові записи щодо розробки програмного забезпечення.



Слідчі дії тривають. За їх результатами прокуратура вирішить питання щодо повідомлення про підозру за фактами підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, 15 листопада СБУ викрила три великі мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному.