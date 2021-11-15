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В Україні викрили три мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

15 листопада, 2021 понедiлок
11:28
Кримінал підроблені сертифікати

СБУ викрила три великі мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Києві понад пів року діяли 3 об’єднані у мережу центри з виготовлення підроблених сертифікатів вакцинацію від COVID-19 і ПЛР-тестів.

Організатором схеми був громадянин однієї з європейських країн. Він залучив власників українських туристичних агенцій, які поповнювали "клієнтську базу", лікарів, які вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних, а також громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Крім сертифікатів про вакцинацію шахраї виготовляли фейкові COVID-документи, нібито видані державними органами та медичними установами інших держав.

Послугами зловмисників скористалися близько 6 тис. осіб із України, РФ та інших держав.

За даними СБУ, шахраї "заробили" майже 10 млн грн.

Під час обшуків у зловмисників вилучили дублікати печаток медичних установ і бланки для підроблених документів, фейкові документи, комп’ютери і носії інформації, що містять листування з "замовниками", чорнову бухгалтерію та "клієнтську базу", що налічує понад 6 тис. осіб.

Крім того, на Львівщині СБУ викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від COVID-19.

Один із організаторів перебував на території сусідньої європейської країни.

Жителі Львова та області підробляли "документи" про вакцинацію протягом 4 місяців. До схеми залучили медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" у електронну систему охорони здоров’я eHealth.

Щодня шахраї виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень на місяць.

Під час обшуків працівники СБУ вилучили комп’ютери, "медичні документи" про фейкові щеплення, дублікати печаток і штампів медзакладів, які мають дозвіл на здійснення щеплень і видачу сертифікатів про вакцинацію.

На Рівненщині двоє мешканців м. Дубно, які не мали жодного стосунку до медицини, виготовляли підроблені документи, використовуючи справжні реквізити лікарів і медичних закладів України.

"Клієнтів" шукали через групи в одній із соціальних мереж, а готові "довідки" надсилали замовникам у всі регіони України.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тис. грн.

Співробітники СБУ знайшли й вилучили мобільні телефони, комп’ютери та флеш-накопичувачі з листуванням із потенційними "клієнтами", електронні файли бланків міжнародних сертифікатів про вакцинацію, дублікати штампів і печаток медичних установ, а також банківські картки, через які здійснювалися розрахунки.

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Новини
СБУ
підробка документів
Коронавірус
шахрайська схема
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