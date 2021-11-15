В Україні викрили три мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



У Києві понад пів року діяли 3 об’єднані у мережу центри з виготовлення підроблених сертифікатів вакцинацію від COVID-19 і ПЛР-тестів.



Організатором схеми був громадянин однієї з європейських країн. Він залучив власників українських туристичних агенцій, які поповнювали "клієнтську базу", лікарів, які вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних, а також громадян України, які виготовляли підроблені документи.



Крім сертифікатів про вакцинацію шахраї виготовляли фейкові COVID-документи, нібито видані державними органами та медичними установами інших держав.



Послугами зловмисників скористалися близько 6 тис. осіб із України, РФ та інших держав.



За даними СБУ, шахраї "заробили" майже 10 млн грн.



Під час обшуків у зловмисників вилучили дублікати печаток медичних установ і бланки для підроблених документів, фейкові документи, комп’ютери і носії інформації, що містять листування з "замовниками", чорнову бухгалтерію та "клієнтську базу", що налічує понад 6 тис. осіб.



Крім того, на Львівщині СБУ викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від COVID-19.



Один із організаторів перебував на території сусідньої європейської країни.



Жителі Львова та області підробляли "документи" про вакцинацію протягом 4 місяців. До схеми залучили медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" у електронну систему охорони здоров’я eHealth.



Щодня шахраї виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень на місяць.



Під час обшуків працівники СБУ вилучили комп’ютери, "медичні документи" про фейкові щеплення, дублікати печаток і штампів медзакладів, які мають дозвіл на здійснення щеплень і видачу сертифікатів про вакцинацію.



На Рівненщині двоє мешканців м. Дубно, які не мали жодного стосунку до медицини, виготовляли підроблені документи, використовуючи справжні реквізити лікарів і медичних закладів України.



"Клієнтів" шукали через групи в одній із соціальних мереж, а готові "довідки" надсилали замовникам у всі регіони України.



Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тис. грн.



Співробітники СБУ знайшли й вилучили мобільні телефони, комп’ютери та флеш-накопичувачі з листуванням із потенційними "клієнтами", електронні файли бланків міжнародних сертифікатів про вакцинацію, дублікати штампів і печаток медичних установ, а також банківські картки, через які здійснювалися розрахунки.

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