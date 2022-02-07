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Збували великі партії наркотиків: на Львівщині та Запоріжжі ДБР викрило два угруповання колишніх поліцейських

7 лютого, 2022 понедiлок
11:43
Кримінал

На Львівщині колишні правоохоронці продавали наркотики та фальсифікували кримінальні провадження

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Начальник оперативного підрозділу разом з трьома своїми підлеглими протягом 2020-2021 років продавали у Львові наркозалежним особам амфетамін, "солі", "Альфа PVP", героїн, метадон тощо", - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що колишні правоохоронці задля створення "показників" роботи фальсифікували кримінальні провадження. Вони підкуповували громадян, щоб ті брали на себе відповідальність за злочини, яких насправді не вчиняли.

Діяльність злочинної групи було припинено у травні 2021 року.

Учасників групи звинувачують у:

  • незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів ( ч. 1-3 ст. 307 КК України);
  • завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину та притягнення невинного до кримінальної відповідальності ( ч. 2 ст. 383 , ч. 2 ст. 372 КК України);
  • правопорушенні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2-3 ст. 28 КК України.)


Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Крім того, слідчі Теруправління ДБР Мелітополя повідомили про підозру членам організованої групи, яка налагодили збут наркотиків великими партіями на території Запорізької області.

Відомо, що тодішній оперуповноважений одного з відділів Запорізького райуправління поліції організував масштабну схему зі збуту наркотичних засобів. До протиправної діяльності він залучив заступника начальника цього ж відділу поліції, свою дружину та знайомого.

"З початку вони виготовляли наркотики самостійно - закупали сировину коноплі, висушували її, розфасовували на дози та продавали наркозалежним. Надалі вирішили брати товар з речових доказів, до яких мав доступ заступник начальника відділу поліції", - пишуть на сайті ДБР.

Повідомляється, що він підмінив 1 кг психотропної речовини PVP, що була вилучена в рамках кримінального провадження, на схожу суміш. Далі вони фасували наркотик на дози та збували своїм клієнтам.

Працівники ДБР зафіксували декілька фактів продажу вказаними особами наркотичних засобів на загальну суму майже 100 тис. грн.

Наразі слідство перевіряє й інші факти незаконного заволодіння психотропними речовинами, що були речовими доказами, та їх збуту.

Члени злочинної організованої групи підозрюються у незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України) та заволодінні психотропними речовинами, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 308 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Запоріжжя
львівщина
наркотики
поліцейські
ДБР
збут
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