Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний передав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території металургійного комбінату. Цю інформацію окупанти зафіксували на відео та розповсюджували у інтернеті для демотивації захисників Маріуполя та поширення своєї пропаганди.

"З початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста та ведуть бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік, а також цивільними громадянами, які там перебувають", – наголошують у Офісі.

Оскільки маріуполець перебуває на окупованій території, повідомлення про підозру у державній зраді йому оголосили заочно.

10 травня російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників на заводі "Азовсталь" у Маріуполі із використанням авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та піхоти.

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