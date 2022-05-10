Здавав розташування підземних тунелів Азовсталі: працівник заводу отримав повідомлення про підозру
Електромонтер "Азовсталі" здавав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів на заводі
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Підозрюваний передав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території металургійного комбінату. Цю інформацію окупанти зафіксували на відео та розповсюджували у інтернеті для демотивації захисників Маріуполя та поширення своєї пропаганди.
"З початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста та ведуть бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік, а також цивільними громадянами, які там перебувають", – наголошують у Офісі.
Оскільки маріуполець перебуває на окупованій території, повідомлення про підозру у державній зраді йому оголосили заочно.
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10 травня російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників на заводі "Азовсталь" у Маріуполі із використанням авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та піхоти.
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