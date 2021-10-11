Здійснював спам-атаки та зламував сайти: СБУ викрила хакера, який створив "армію ботів" на понад 100 тис. облікових записів
Служба безпеки України (СБУ) викрила хакера, який створив "армію ботів" на понад 100 тис. облікових записів для злому сайтів
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, СБУ викрила хакера, який створив та адміністрував потужну автоматизовану мережу ботів з понад 100 тис. фейкових облікових записів. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки, виявляв вразливості веб-сайтів та зламував їх.
Кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисником був житель Івано-Франківської області. Окрім кібератам і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах.
Зазначається, що зловмисник знхиодив замовників на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з ними здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
У пресслужбі зауважили, що чоловік є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюються санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
Так, він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення транзакцій.
У ході обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання із доказами злочинів. Наразі організатору мережі ботів готується підозра.
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