Здійснював спам-атаки та зламував сайти: СБУ викрила хакера, який створив "армію ботів" на понад 100 тис. облікових записів

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ викрила хакера, який створив та адміністрував потужну автоматизовану мережу ботів з понад 100 тис. фейкових облікових записів. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки, виявляв вразливості веб-сайтів та зламував їх.



Кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисником був житель Івано-Франківської області. Окрім кібератам і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах.



Зазначається, що зловмисник знхиодив замовників на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з ними здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.



У пресслужбі зауважили, що чоловік є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюються санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).



Так, він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення транзакцій.



У ході обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання із доказами злочинів. Наразі організатору мережі ботів готується підозра.