Здобута історична перемога ЗСУ над російською армією у битві за Київ, - Бутусов

Допис з думками про ситуацію навколо Києва Юрій Бутусов написав у Facebook.



"Яке щастя сказати це на весь світ: здобута історична перемога ЗСУ над російською армією у битві за Київ. 31 березня - стратегічна поразка Путіна, переломний момент на 36-й день війни. Так, попереду ще дуже багато болю, крові, жертв, відданості, багато поту та сліз. Війна буде тривалою. Бої на київському напрямку будуть продовжуватись. Але ворога відкинуто з Житомирськоі траси, і значить - загрозу оточення столиці усунуто", - написав Бутусов.



Журналіст впевнений, що міф про могутність РФ - розбитий.



"Росія 31 березня також визнала, що продовження війни потребує додаткових сил та поповнення. Російські медіа оголосили про набір найманців, яких заманюють великими зарплатами з числа громадян РФ. Путін змушений шукати шляхи поповнення живої сили, яка стрімко тане під українськими ударами. 31 березня назавжди вийде в підручники історії. Судячи з підривів мостів, противник відкочується на північ. Міф про могутність путінської Росії розбитий захисниками України. Усунення загрози столиці України повністю розв’язує руки українському командуванню, і дозволяє маневрувати резервами на інших оперативних напрямках", - йдеться у дописі.



Бутусов впевнений, що тепер весь світ побачить, що "путінську Росію можна та потрібно бити", але війна затягується.



"А головне - весь світ побачить, що путінську Росію можна та потрібно бити, вона не має ні політичної, ні економічної, ні інформаційної сили, бо саме українці б’ють головне - військову силу Росії. Загальна ситуація показує, що Росія готується до тривалої війни, і намагається захопити південь України, закріпитись там, захопити Маріуполь та Донбас. Війна затягується, і буде тривалою. На Донбасі ворог зберігає велику технічну перевагу в силах. Західне озброєння потребує часу на постачання та розгортання, потребує певної кількості, щоб його застосування почало впливати на хід бойових дій. А Росія зберігає велику кількість бойові техніки, велику кількість балістичних та крилатих ракет", - написав у своєму дописі Юрій Бутусов.





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