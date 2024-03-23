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Головна Здоров'я "Бійці знають, що це рятує життя, а українці кожен раз думають, що це не про них", - волонтерка Корчинська закликає освоїти навички тактичної медицини
Ексклюзив

"Бійці знають, що це рятує життя, а українці кожен раз думають, що це не про них", - волонтерка Корчинська закликає освоїти навички тактичної медицини

23 березня, 2024 субота
10:55
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Фронтова волонтерка Оксана Корчинська закликає українців пройти елементарні курси з тактичної медицини, щоб кожна домівка була готова до надзвичайних ситуацій

Про це вона сказала в етері Еспресо.

"Я звертаюся до всього населення України. Шановні громадяни, війна йде повномасштабна понад два роки, а взагалі 10 років, будь ласка, проходьте елементарні курси із тактичної медицини - це одна доба занять і кожна українська домівка повинна мати аптечку. Звичайно дуже гостро і боляче нам, фронтовим волонтерам і бойовим медикам, тому що бойові медики - це не медики за освітою - це люди, які підготовлені з тактичної медицини. Бачачи ситуацію, коли відбуваються обстріли України, населення не готове надати собі допомогу, в них елементарно немає вдома турнікета, тампонади, перев'язки та якихось абсолютно елементарних речей. Усі наші бійці знають, що це рятує життя, а українці кожен раз думають, що це не про них", - наголосила волонтерка.

Корчинська нагадала, що ледь не щодня ворог вбиває мирне населення країни, зокрема дітей, інколи домедична допомога рятує життя, утім потрібно знати, як надавати її правильно.

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"Від вас, від кожного залежить чи ви можете врятувати своє життя, тому що поки доїде до вас швидка - це час, а ви можете врятувати життя собі та своїм близьким просто маючи в кожній квартирі, в кожній домівці аптечку і вміючи це. Хоча б одну добу пройти навчання або зайти в той же інтернет й подивитися рекомендації MARCH (алгоритм оцінки стану потерпілого та надавання допомоги, - ред.), хоча заняття краще, бо воно дає практичні навички та людина розуміє, як в практичній ситуації після обстрілу, або в разі поранення, навіть в разі ДТП або аварії. Тому українці повинні знати тактичну медицину", - закликає фронтова волонтерка.

Вона розповіла, як в Ізраїлі більшість громадян проходить ці курси й це дає можливість виживати багато десятилітніх: "Українці так само повинні це робити - це їх життя і наша безпека".

  • Раніше в етері Еспресо старша медикиня роти сержантка ЗСУ Аліна Сарнацька поділилася своїми спостереженнями про критичну нестачу медичного обладнання та кваліфікованих медиків, що ставить під загрозу життя військових.  
Теги:
Новини
Медицина
ЗСУ
Війна з Росією
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