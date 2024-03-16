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Ексклюзив

Брак фахівців, аптечок і броньованої техніки для евакуації: медикиня Сарнацька розповіла про ситуацію на фронті

16 березня, 2024 субота
12:05
Здоров'я

Старша медикиня роти сержантка ЗСУ Аліна Сарнацька ділиться своїми спостереженнями про критичну нестачу медичного обладнання та кваліфікованих медиків, що ставить під загрозу життя військових

Про це вона сказала в етері Еспресо.

"Насправді 30 тисяч турнікетів на всю українську армію - це не така велика цифра, це міг бути звичайний запас. Тому що, наприклад, мій друг на еваку (евакуації, - ред.) використовує 30 турнікетів на день - це одна бригада еваку, це не така велика цифра, як здається, насправді. І для того, щоб усім надати турнікети для роботи, потрібна величезна кількість. Зараз я не бачу, щоб ситуація змінилась і всі почали отримувати якісні турнікети, на жаль, ситуація така", - розповідає Сарнацька.

Щодо наявності аптечок на фронті, старша медикиня роти додала: "Коли я кажу, що немає турнікетів, я кажу про те, що стандартної аптечки немає в достатніх кількостях. Про причини треба запитувати командування Медичних сил. Дуже важливо мотивувати людей, тому що є певні забобони, є люди, які (це велика рідкість, але я таке бачила) витягують з аптечки все, що там є, і кладуть туди Новий заповіт, тому що вони в це вірять, - це дуже важливо контролювати. Найважливіше, щоб ці засоби були, бо не у всіх є волонтери, не всі можуть одним постом у фейсбуці назбирати пів мільйона, і ми маємо допомагати тим, у кого таких можливостей немає, вони мають просто отримати на складі аптечки".

За словами медикині, в арміях НАТО для евакуації військових використовують повітряні та інші сили, засоби. Військова наголосила, що навіть відомих повнопривідних броньованих авто Humvee на фронті дуже мало, тому доводиться вивозити поранених на старих польських чи українських позашляховиках.

"Дійсно потрібно евакуювати пораненого за золоту годину, тобто за одну годину до стабпункту (місце, куди бойові медики евакуюють поранених з передової, - ред.), але у нас не така війна, не такі обставини й з абсолютно адекватних причин ми не можемо цього зробити. У нас дуже багато де медики їздять на звичайних корчах - так називають старі автівки, якими користуються в армії. У нас немає медичної броні майже ніде і через це забезпечити золоту годину в принципі неможливо. Плюс є райони, де евакуація може тривати до 30 днів, наприклад лівий берег, - ви розумієте, про що я. Нещодавно мій друг евакуював свого пораненого через 10 днів з відкритим переламом, тобто ми не говоримо про золоту годину наразі майже ніде", - підсумувала сержантка ЗСУ. 

Сарнацька також розповіла, що у війську не вистачає кваліфікованих кадрів.

"Я не є медиком за освітою - я аспірантка соціальної роботи й ніколи не готувалася бути медиком, мені навіть не подобається медицина. Але наразі такі часи, й у мене велике питання, куди поділися сотні кваліфікованих медиків, чому жінок-медиків не мобілізують і не мобілізували раніше, чому їх вільно пропускали за кордон навіть без дітей. Через те склалася ситуація, що дуже багато жінок-медиків не працюють на фронті, навіть ті, хто отримали офіцерські звання, ті люди, які мали б зараз закривати ці потреби, але, на жаль, вони чомусь не бачать свого обов'язку і це роблять прості хлопці та дівчата, які ніколи до цього не готувались раніше", - пояснює військова.

  • 14 березня Укрзалізниця вперше показала медичний евакуаційний поїзд. На сьогодні загальна кількість вагонів, залучених до медичної евакуації в Україні, становить 62 одиниці.  

Теги:
Новини
Медицина
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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