Через ускладнення COVID-19 протягом тижня 190 українців потрапили до лікарень, серед них 18 дітей
Унаслідок ускладенень коронавірусу за тиждень 190 українців потрапили до лікарень, серед них - 18 дітей
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Зазначається, що медики за тиждень, з 13 по 19 травня, зареєстрували 459 випадків захворювання на COVID-19 в Україні.
"Медичну допомогу в стаціонарі отримали 18 дітей, із них одна дитина віком до 14 років потребувала лікування у відділенні інтенсивної терапії. Загалом протягом звітного тижня, з 13 до 19 травня, через ускладнення ГРВІ, грипу та COVID-19 до медзакладів госпіталізували 2786 українців, із них 1763 – діти", - йдеться в повідомленні.
Водночас наголошується, що кількість захворілих на ГРВІ, грип і коронавірус продовжує знижуватись у порівнянні з попереднім тижнем. Зокрема з 13 по 19 травня ці хвороби перенесли 103 108 людей, серед яких - 62 609 дітей.
"Зареєстровано 7 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців", - додають у Міністерстві охорони здоров’я.
Також у відомстві нагадують, що зараз у країні виявлено 36 різних типів COVID-19 - навколо субваріанту "Омікрон". Зазначено, що штам протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Проте він є небезпечний для груп ризику, а саме людей з патологіями, хронічними захворюваннями й ослабленим імунітетом, старше 60 років.
- 20 травня повідомлялось, що протягом епідсезону 2023-2024 років 4 715 963 українці захворіли на грип, ГРВІ й COVID-19, що є на 38% менше епідемічного порога для України.
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