Данія надасть Україні 3 тис. слухових апаратів для військових, які втратили слух унаслідок травм
Міністр внутрішніх справ та охорони здоров'я Данії Софі Льоде анонсувала передачу Україні 3 тис. слухових апаратів для бійців ЗСУ, які втратили слух на війні
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Льоде під час робочого візиту до Києва підписала з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком підписали декларацію про наміри щодо зміцнення співробітництва у сфері охорони здоров'я, зокрема у таких напрямках, як покращення доступу до медичної допомоги, включаючи первинну медичну допомогу, з особливим акцентом на психічне здоров'я, регулювання обігу лікарських засобів і медичних виробів, протидія стійкості до протимікробних препаратів.
"У межах підписаної декларації про наміри передбачається обмін досвідом між медичними експертами, співпраця з неурядовими організаціями, зокрема з академічними установами, благодійними організаціями та інститутами громадянського суспільства, проведення тренінгів, семінарів та майстер-класів, участь у конференціях тощо", - уточнили у пресслужбі відомства.
Також міністри охорони здоров'я України та Данії відвідали Київську обласну дитячу лікарню.
- У січні в Україні побував голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен. Йому довелося провести ніч в укритті через масовані обстріли росіян.
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