Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — при свербежі, алергії та подразненнях шкіри
Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — при свербежі, алергії та подразненнях шкіри

Анна Хотіна
21 серпня, 2025 четвер
09:00
Здоров'я

Укус комара, почервоніння шкіри після сонця чи алергії — знайомі ситуації? У таких випадках зручно мати під рукою Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — зареєстрований антигістамінний лікарський засіб для місцевого застосування

Зміст

Що таке диметинден?

Диметинден — це антигістамінний препарат, який блокує рецептори гістаміну — речовини, що викликає свербіж, почервоніння та набряк.
У формі прозорого гелю засіб має охолоджувальний ефект, не липнене щипає і не залишає слідів на шкірі чи одязі.

Уперше речовину синтезували у 1958 р. у Швейцарії — відтоді вона стала засобом у дерматології.

Як діє диметинден?

Після контакту з алергеном або укусу комахи в організмі активується гістамін.
Диметинден блокує його дію, зменшуючи прояви запалення, набряку та свербежу.
Полегшення може настати вже через 5–10 хвилин після нанесення, а максимальний ефект настає орієнтовно за 1–2 години.

У яких випадках застосовується?

Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" рекомендований при:

  • укусах комах;
  • легких сонячних або термічних опіках;
  • шкірних алергічних висипаннях, кропивниці;
  • контактному дерматиті (без інфекції);
  • зменшенні свербежу шкіри.
     

Особливості препарату

  • зазвичай діє швидко;
  • приємно охолоджує шкіру;
  • не містить гормонів;
  • не викликає сонливості, бо не має системної дії;
  • дозволений до застосування з 2-річного віку (відповідно до інструкції для медичного застосування ЛЗ);
  • вироблено в Україні компанією АТ "Лубнифарм";
  • форма випуску — туба 30 г;
  • відпускається без рецепта.

Застереження

  • не наносити на інфіковані або пошкоджені ділянки шкіри;
  • уникати нанесення на великі площі тіла, особливо у дітей;
  • після нанесення уникати прямого сонячного світла (можлива фоточутливість);
  • можливі місцеві реакції: почервоніння, сухість або відчуття печіння.

Як зберігати?

Зберігати при температурі до 25 °C у недоступному для дітей місці.
Після відкриття туби — використати протягом 3 місяців.

Висновок

Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — це засіб для місцевого застосування, який допомагає зменшити свербіж, почервоніння та інші прояви шкірного дискомфорту.
Зручна упаковка робить його практичним рішенням як для домашньої аптечки, так і для поїздок на природу чи відпочинок.

Реєстраційна інформація

  • Реєстраційний номер: UA/20816/01/01
  • Дата реєстрації: 11.04.2025
  • Наказ МОЗ України № 633 від 11.04.2025

Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Є протипоказання. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

