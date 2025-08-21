Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — при свербежі, алергії та подразненнях шкіри
Укус комара, почервоніння шкіри після сонця чи алергії — знайомі ситуації? У таких випадках зручно мати під рукою Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — зареєстрований антигістамінний лікарський засіб для місцевого застосування
Що таке диметинден?
Диметинден — це антигістамінний препарат, який блокує рецептори гістаміну — речовини, що викликає свербіж, почервоніння та набряк.
У формі прозорого гелю засіб має охолоджувальний ефект, не липне, не щипає і не залишає слідів на шкірі чи одязі.
Уперше речовину синтезували у 1958 р. у Швейцарії — відтоді вона стала засобом у дерматології.
Як діє диметинден?
Після контакту з алергеном або укусу комахи в організмі активується гістамін.
Диметинден блокує його дію, зменшуючи прояви запалення, набряку та свербежу.
Полегшення може настати вже через 5–10 хвилин після нанесення, а максимальний ефект настає орієнтовно за 1–2 години.
У яких випадках застосовується?
Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" рекомендований при:
- укусах комах;
- легких сонячних або термічних опіках;
- шкірних алергічних висипаннях, кропивниці;
- контактному дерматиті (без інфекції);
- зменшенні свербежу шкіри.
Особливості препарату
- зазвичай діє швидко;
- приємно охолоджує шкіру;
- не містить гормонів;
- не викликає сонливості, бо не має системної дії;
- дозволений до застосування з 2-річного віку (відповідно до інструкції для медичного застосування ЛЗ);
- вироблено в Україні компанією АТ "Лубнифарм";
- форма випуску — туба 30 г;
- відпускається без рецепта.
Застереження
- не наносити на інфіковані або пошкоджені ділянки шкіри;
- уникати нанесення на великі площі тіла, особливо у дітей;
- після нанесення уникати прямого сонячного світла (можлива фоточутливість);
- можливі місцеві реакції: почервоніння, сухість або відчуття печіння.
Як зберігати?
Зберігати при температурі до 25 °C у недоступному для дітей місці.
Після відкриття туби — використати протягом 3 місяців.
Висновок
Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — це засіб для місцевого застосування, який допомагає зменшити свербіж, почервоніння та інші прояви шкірного дискомфорту.
Зручна упаковка робить його практичним рішенням як для домашньої аптечки, так і для поїздок на природу чи відпочинок.
Реєстраційна інформація
- Реєстраційний номер: UA/20816/01/01
- Дата реєстрації: 11.04.2025
- Наказ МОЗ України № 633 від 11.04.2025
Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Є протипоказання. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.5
- Актуальне
- Важливе