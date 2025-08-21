Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — при свербежі, алергії та подразненнях шкіри

Що таке диметинден?

Диметинден — це антигістамінний препарат, який блокує рецептори гістаміну — речовини, що викликає свербіж, почервоніння та набряк.

У формі прозорого гелю засіб має охолоджувальний ефект, не липне, не щипає і не залишає слідів на шкірі чи одязі.

Уперше речовину синтезували у 1958 р. у Швейцарії — відтоді вона стала засобом у дерматології.

Як діє диметинден?

Після контакту з алергеном або укусу комахи в організмі активується гістамін.

Диметинден блокує його дію, зменшуючи прояви запалення, набряку та свербежу.

Полегшення може настати вже через 5–10 хвилин після нанесення, а максимальний ефект настає орієнтовно за 1–2 години.

У яких випадках застосовується?

Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" рекомендований при:

укусах комах;

легких сонячних або термічних опіках;

шкірних алергічних висипаннях, кропивниці;

контактному дерматиті (без інфекції);

зменшенні свербежу шкіри.



Особливості препарату

зазвичай діє швидко;

приємно охолоджує шкіру;

не містить гормонів ;

не викликає сонливості , бо не має системної дії;

дозволений до застосування з 2-річного віку (відповідно до інструкції для медичного застосування ЛЗ);

вироблено в Україні компанією АТ "Лубнифарм" ;

форма випуску — туба 30 г;

відпускається без рецепта .

Застереження

не наносити на інфіковані або пошкоджені ділянки шкіри;

уникати нанесення на великі площі тіла, особливо у дітей;

після нанесення уникати прямого сонячного світла (можлива фоточутливість );

можливі місцеві реакції: почервоніння, сухість або відчуття печіння.

Як зберігати?

Зберігати при температурі до 25 °C у недоступному для дітей місці.

Після відкриття туби — використати протягом 3 місяців.

Висновок

Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — це засіб для місцевого застосування, який допомагає зменшити свербіж, почервоніння та інші прояви шкірного дискомфорту.

Зручна упаковка робить його практичним рішенням як для домашньої аптечки, так і для поїздок на природу чи відпочинок.

Реєстраційна інформація

Реєстраційний номер: UA/20816/01/01

Дата реєстрації: 11.04.2025

Наказ МОЗ України № 633 від 11.04.2025

Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Є протипоказання. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.