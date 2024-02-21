Доставка ліків поштою: названо регіони України, в яких уже запущено послугу
Пілотний проєкт із доставки ліків поштою вже стартував на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
За словами очільника відомства Віктора Ляшка, нині в Україні понад 20 тис. сіл не мають аптечних пунктів. Ініціатива дасть змогу забезпечити більшу кількість людей медикаментами.
"Починаємо з Донеччини та з окремих прикордонних районів Сумщини. Далі пілотний проєкт буде розширюватись. Дуже важливо, що таким чином можна отримати й препарати за програмою "Доступні ліки". Тобто безоплатно чи з частковою доплатою. Це дасть змогу пацієнтам зекономити свої кошти, адже бюджет програми на цей рік становить 5,2 млрд грн", - сказав він.
Після успішного старту до проєкту буде долучено прифронтові області - Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі — всі населені пункти країни.
Зараз для замовлення через Укрпошту доступні майже 10 тис. найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. За програмою "Доступні ліки" є 515 торгових назв, які можна отримати за рецептом безоплатно або з невеликою доплатою.
Як замовити
Для замовлення ліків слід зателефонувати за номером 0 800 300 545.
Для з'єднання зі спеціалістом потрібно буде виконати підказки у голосовому меню.
Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою "Укрпошта Експрес" з аптечного складу до найближчого відділення Укрпошти. Доставка — безоплатна.
Відстежити відправлення можна буде на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд вмісту посилки під час її вручення.
- Раніше стало відомо, що Укрпошта отримала ліцензію на продаж лікарських препаратів.
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