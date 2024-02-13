Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків: як замовити
Укрпошта отримала ліцензію на продаж лікарських препаратів. Україна сподівається таким чином розв'язати проблему доступності медикаментів для населення
Про це в ефірі телемарафону заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"Нещодавно Укрпошта отримала ліцензії від Держлікслужби як на гуртову торгівлю, так і на відпуск ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на наш погляд, значно спростить доступ до лікарських засобів", - сказав він.
За його словами, ліки можна буде замовити телефоном або через інтернет, і "лікарські засоби прибудуть або до найближчого пункту Укрпошти, або поштовий оператор через свого листоношу донесе до місця проживання людини".
"Таким чином, ми розв'яжемо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні", – резюмував Ляшко.
Варто зазначити, що цей проєкт влада анонсувала на початку січня.
- Торік уряд дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі ліками створювати мобільні аптечні пункти у сільській місцевості та на прифронтових територіях.
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