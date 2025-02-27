Кому в першу чергу потрібно оновити дані в декларації з сімейним лікарем
З 1 березня 2025 року деякі декларації з сімейними лікарями можуть втратити чинність через невідповідність даних у медичній системі та державних реєстрах
Про це медична юристка Наталія Лісневська сказала в етері Громадського радіо.
"Люди не втратять право на медичну допомогу. Потрібно просто пройти верифікацію даних, для того щоб система якісно працювала далі. Втрата чинності декларації не означає, що наші громадяни втратять медичну допомогу", - сказала Лісневська.
Вона додала, що верифікація даних важлива. Адже система повинна бути якісно наповнена.
"Я б звʼязалась із лікарем та уточнила інформацію. Можливо, ваших даних достатньо і верифікація буде непотрібна, можливо, дані варто оновити. Також важливо дізнатися, в якому вигляді вони потрібні для медичного закладу. Адже це оновлення більш важливе для сімейних лікарів, бо вони отримують за кожного пацієнта кошти. Тому їм важливо, щоб декларації були верифікованими. Тут варто наголосити, що пацієнти не втратять нічого", - зазначила юристка.
Кому слід звернути увагу на оновлення даних
- Внутрішньо переміщеним особам (через зміну місця проживання, сімейного лікаря та інших даних).
- Дітям віком до 14 років необхідно звірити дані свідоцтв про народження та ідентифікаційного коду.
- Дітям, які досягли 14 років потрібно отримати ID-картку (біометричний паспорт), дані з неї потрібно внести в декларацію замість свідоцтва про народження.
- Пацієнтам, які змінили особисті дані, а саме: змінили прізвище, отримали новий паспорт або змінили номер телефону — усі ці дані необхідно оновити в декларації через звернення до сімейного лікаря.
- Пацієнтам, які уклали декларацію у 2018 році. На той час податковий номер не був обов’язковим, і його може не бути в базі даних, що може призвести до автоматичного анулювання.
- Особам, які не відвідували лікаря понад три роки. Якщо ви не зверталися до свого сімейного лікаря протягом трьох років, ваша декларація також може бути анульована.
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