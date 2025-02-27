Кому в першу чергу потрібно оновити дані в декларації з сімейним лікарем

Про це медична юристка Наталія Лісневська сказала в етері Громадського радіо .

"Люди не втратять право на медичну допомогу. Потрібно просто пройти верифікацію даних, для того щоб система якісно працювала далі. Втрата чинності декларації не означає, що наші громадяни втратять медичну допомогу", - сказала Лісневська.

Вона додала, що верифікація даних важлива. Адже система повинна бути якісно наповнена.

"Я б звʼязалась із лікарем та уточнила інформацію. Можливо, ваших даних достатньо і верифікація буде непотрібна, можливо, дані варто оновити. Також важливо дізнатися, в якому вигляді вони потрібні для медичного закладу. Адже це оновлення більш важливе для сімейних лікарів, бо вони отримують за кожного пацієнта кошти. Тому їм важливо, щоб декларації були верифікованими. Тут варто наголосити, що пацієнти не втратять нічого", - зазначила юристка.

Кому слід звернути увагу на оновлення даних