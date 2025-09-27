Люди навіть не підозрювали, що вживають психотропи: науковиця про те, чому важливий контроль за дієтичними добавками

Замість БАДів - дієтичні добавки. Саме такий термін зафіксований у новому законі, який входить в дію 27 вересня. Відтак тепер офіційно дієтична добавка – харчовий продукт, що призначений для споживання в невеликих визначених кількостях як доповнення до звичайного раціону, окремо або в комбінації з іншими харчовими продуктами. Він є концентрованим джерелом вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин із поживним чи фізіологічним ефектом та реалізується дозовано як фасований харчовий продукт у формі капсул, пастилок, пігулок, саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування чи в інших схожих формах рідин та/або порошків.

І саме на це "доповнення до харчування" українці з року в рік витрачають все більше коштів. За даними дослідження компанії "Бізнес Кредит", у 2024 аптечний продаж БАДів за 2024 рік у грошовому вираженні зріс на 11,06% – до 19,992 млрд грн, в натуральному скоротився на майже на 3,1% – до 99,012 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками 2024 року зросла на 14,56% порівняно з 2023 роком – до 201,92 грн за одиницю товару.

Що змінюється з 27 вересня

З 27 вересня в Україні має запрацювати новий механізм введення дієтичних добавок в обіг. Як повідомляє МОЗ, він усуває можливість реєстрації ліків під виглядом дієтичних добавок, що знижує ризики для здоров'я споживачів.

Закон посилює відповідальність за виробництво та реалізацію дієтичних добавок, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема через значні штрафи для недобросовісних підприємців. Наприклад, якщо підприємець надає споживачам неправдиву інформацію щодо дієтичних добавок, він може отримати штраф у розмірі п’ятдесяти п’яти мінімальних заробітних плат – для юридичних осіб та у розмірі сорока п’яти мінімальних заробітних плат – для фізичних осіб-підприємців.

МОЗ упродовж шести місяців затвердить перелік вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з їх максимально допустимими дозами, дозволеними до застосування у дієтичних добавках. Порушення переліку також передбачатимуть штрафи для виробників.

Яка небезпека може критись у дієтичних добавках

Хоча часто виробників БАДів звинувачують у тому, що у їхніх засобах насправді надто малі концентрації вітамінів та мінералів, аби мати позитивний вплив на організм, доцентка кафедри організації та економіки фармації ЛНМУ ім. Данила Галицького Ірина Городецька вважає, що це -- далеко не найбільше зло, яке може ховатись у дієтичних добавках. Значно небезпечнішими можуть бути речовини, які не заявлені виробником, але містяться у добавці.

"У законі визначено, що дієтична добавка є концентрованим джерелом вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин із поживним чи фізіологічним ефектом. Щодо вітамінів і мінералів все зрозуміло: є тільки 30 вітамінів в різних формах і вісім основних мінералів. Натомість щодо "інших речовин", то їх переліку немає, – каже Ірина Городецька. – Якщо ліки проходять контроль на кожному етапі виробництва і впровадження в обіг, то для добавок взагалі механізму контролю не було. І є такі абсолютно дикі добавки, як "котячий кіготь" чи "хрящ акули". Це ж стосується екстрактів екзотичних рослин. Там взагалі не зрозуміло, який хімічний склад. На жаль, є багато недобросовісних операторів ринку, які заробляють на таких дурницях. І часто навіть лікарі не розуміють різниці між дієтичною добавкою і лікарським засобом".

За словами Ірини Городецької, тепер будуть встановлені параметри, за якими можна перевірити, чи там дійсно у дієтичній добавці є те, те, що заявлено.

"Скажімо, київська лабораторія перевіряла добавки для схуднення. Серед них були китайські добавки, до яких начебто входили лише натуральні трави. Але під час лабораторних досліджень у половині зразків виявили сибутрамін – психотропний препарат, який використовувався для лікування ожиріння. Він пригнічує апетит, але має жахливі побічні ефекти, тож його заборонили. А люди думають, що п’ють трави, – розповідає Ірина Городецька. – Так само було з добавкою, яку рекламували як рослинний засіб для боротьби з еректильною дисфункцією. Такий собі замінник "віагри". Виявилось, що він містить також похідні силденафілу, того, що є діючою речовиною у лікарському засобі. Але, на відміну від лікарського засобу, ці речовини можуть бути синтезовані у в нелегальних лабораторіях, погано очищені і шкідливі для здоров’я".

Тож за словами науковиці, найбільший ризик дієтичних добавок саме у тому, що до них немає такої системи контролю, як для лікарських засобів, тож споживач не може бути впевненим, що саме у баночці.

"Цей закон трохи налагоджує систему контрою за дієтичними добавками, але до нього потрібно ще ухвалити чимало підзаконних актів. Добре, що буде Реєстр дієтичних добавок, і виробники повинні будуть, декларувати кількісний вміст своїх препаратів. Крім того, важливо, щоб був контроль за рекламою, аби оператори ринку не могли розповідати, що дієтичні добавки можна застосовувати для лікування тієї чи іншої хвороби, бо вони насправді не лікують. Аби заявляти про ефективність в лікуванні препарат має пройти клінічні випробування, які доводять це", - каже Ірина Городецька.