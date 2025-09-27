Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Здоров'я Люди навіть не підозрювали, що вживають психотропи: науковиця про те, чому важливий контроль за дієтичними добавками
Огляд

Люди навіть не підозрювали, що вживають психотропи: науковиця про те, чому важливий контроль за дієтичними добавками

Зіновія Воронович
27 вересня, 2025 субота
08:42
Здоров'я таблетки

З 27 вересня в Україні входить в дію покращення контролю за ринком дієтичних добавок, на які українці торік витратили близько 20 млрд грн

Зміст

Замість БАДів - дієтичні добавки. Саме такий термін зафіксований у новому законі, який входить в дію 27 вересня.  Відтак тепер офіційно дієтична добавка –  харчовий продукт, що призначений для споживання в невеликих визначених кількостях як доповнення до звичайного раціону, окремо або в комбінації з іншими харчовими продуктами. Він є концентрованим джерелом вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин із поживним чи фізіологічним ефектом та реалізується дозовано як фасований харчовий продукт у формі капсул, пастилок, пігулок, саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування чи в інших схожих формах рідин та/або порошків. 

І саме на це "доповнення до харчування" українці з року в рік витрачають все більше коштів. За даними дослідження компанії "Бізнес Кредит", у 2024 аптечний продаж БАДів за 2024 рік у грошовому вираженні зріс на 11,06% – до 19,992 млрд грн, в натуральному скоротився на майже на 3,1% – до 99,012 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками 2024 року зросла на 14,56% порівняно з 2023 роком – до 201,92 грн за одиницю товару.   

Що змінюється з 27 вересня 

З 27 вересня в Україні має запрацювати новий механізм введення дієтичних добавок в обіг. Як повідомляє МОЗ, він усуває можливість реєстрації ліків під виглядом дієтичних добавок, що знижує ризики для здоров'я споживачів.

Закон посилює відповідальність за виробництво та реалізацію дієтичних добавок, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема через значні штрафи для недобросовісних підприємців. Наприклад, якщо підприємець надає споживачам неправдиву інформацію щодо дієтичних добавок, він може отримати штраф у розмірі п’ятдесяти п’яти мінімальних заробітних плат – для юридичних осіб та у розмірі сорока п’яти мінімальних заробітних плат – для фізичних осіб-підприємців.

МОЗ упродовж шести місяців затвердить перелік вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з їх максимально допустимими дозами, дозволеними до застосування у дієтичних добавках. Порушення переліку також передбачатимуть штрафи для виробників.

Яка небезпека може критись у дієтичних добавках

Хоча часто виробників БАДів звинувачують у тому, що у їхніх засобах насправді надто малі концентрації вітамінів та мінералів, аби мати позитивний вплив на організм, доцентка кафедри організації та економіки фармації ЛНМУ ім. Данила Галицького Ірина Городецька вважає, що це -- далеко не найбільше зло, яке може ховатись у дієтичних добавках. Значно небезпечнішими можуть бути речовини, які не заявлені виробником, але містяться у добавці.

"У законі визначено, що дієтична добавка є концентрованим джерелом вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин із поживним чи фізіологічним ефектом. Щодо вітамінів і мінералів все зрозуміло: є тільки 30 вітамінів в різних формах і вісім основних мінералів. Натомість щодо "інших речовин", то їх переліку немає, – каже Ірина Городецька. – Якщо ліки проходять контроль на кожному етапі виробництва і впровадження в обіг, то для добавок взагалі механізму контролю не було. І є такі абсолютно дикі добавки, як "котячий кіготь" чи "хрящ акули". Це ж стосується екстрактів екзотичних рослин. Там взагалі не зрозуміло, який  хімічний склад. На жаль, є багато недобросовісних операторів ринку, які заробляють на таких дурницях. І часто навіть лікарі не розуміють різниці між дієтичною добавкою і лікарським засобом". 

За словами Ірини Городецької, тепер будуть встановлені параметри, за якими можна перевірити, чи там дійсно у дієтичній добавці є те, те, що заявлено. 

"Скажімо, київська лабораторія перевіряла добавки для схуднення. Серед них були китайські добавки, до яких начебто входили лише натуральні трави. Але під час лабораторних досліджень у половині зразків виявили сибутрамін – психотропний препарат, який використовувався для лікування ожиріння. Він пригнічує апетит, але має жахливі побічні ефекти, тож його заборонили. А люди думають, що п’ють трави, – розповідає Ірина Городецька. – Так само було з добавкою, яку рекламували як рослинний засіб для боротьби з еректильною дисфункцією. Такий собі замінник "віагри". Виявилось, що він містить також похідні силденафілу, того, що є діючою речовиною у лікарському засобі.  Але, на відміну від лікарського засобу, ці речовини можуть бути синтезовані у в нелегальних лабораторіях, погано очищені і шкідливі для здоров’я".

Тож за словами науковиці, найбільший ризик дієтичних добавок саме у тому, що до них немає такої системи контролю, як для лікарських засобів, тож споживач не може бути впевненим, що саме у баночці.

"Цей закон трохи налагоджує систему контрою за дієтичними добавками, але до нього потрібно ще ухвалити чимало підзаконних актів. Добре, що буде Реєстр дієтичних добавок, і виробники повинні будуть, декларувати кількісний вміст своїх препаратів. Крім того, важливо, щоб був контроль за рекламою, аби оператори ринку не могли розповідати, що дієтичні добавки можна застосовувати для лікування тієї чи іншої хвороби, бо вони насправді не лікують. Аби заявляти про ефективність в лікуванні препарат має пройти клінічні випробування, які доводять це", - каже Ірина Городецька.    

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
Медицина
бізнес
Читайте також:
онячне затемнення
Автор Адріана Муллаянова
21 вересня, 2025 неділя
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Тарасова
24 вересня, 2025 середа
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
Пентагон
Автор Оксана Ліховід
26 вересня, 2025 п'ятниця
Гетьман проаналізував, для чого Пентагон зібрав генералів з усього світу
Київ
+7.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
08:53
Оновлено
РФ атакує Україну безпілотниками: у Запоріжжі – зруйновано будівлю магазину, на Вінниччині – влучання в критичну інфраструктуру
08:19
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 186 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 62 штурми
08:16
Огляд
Йога по-українськи, горілка з Архипенком та уламки антиутопії – 5 книг, які утримають ваш баланс
08:10
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин закликав посилити ядерний "щит і меч" для захисту КНДР
08:02
OPINION
Росія блефує чи таки готова до війни?
07:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
В головах лідерів США та Європи ще є думки про спробу відвернути загрозу великої війни, - Пристайко
07:28
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 1 танк
07:20
Огляд
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
07:05
Огляд
дрон Kolibri 13
Дрони як айфони, щоразу нові покращені моделі: що таке Kolibri 13 і чим цей БпЛА відрізняється від попередніх версій
06:50
Фрідріх Мерц
"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - Мерц
2025, п'ятниця
26 вересня
23:46
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів у трьох областях, - DeepState
23:24
Ексклюзив
Сергій Таран
Повномасштабної війни РФ з Заходом поки не буде, - політолог Таран
23:07
Зеленський і Трамп
Трамп сказав Зеленському, що США відкриті до постачань Україні нової далекобійної зброї, - WSJ
22:06
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Генштаб підтвердив, що дрон, який порушив повітряний простір України, залетів зі сторони Угорщини
21:39
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
На Покровсько-Добропільському напрямку поле бою є великою "сірою зоною", - капітан НГУ Іллєнко
21:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Наратив України має бути: "Допоможіть нам, ви будете частиною успіху", - Пристайко
21:24
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в українській армії
21:12
Ексклюзив
Олег Рибачук
Трамп має продемонструвати Сі Цзіньпіну, що може поставити РФ на місце, - політик Рибачук
21:01
Ексклюзив
ЗСУ
Україна може мати позиції, коли Путін буде змушений сам шукати шляхи угоди чи перемирʼя, - історик Еш
20:56
Володимир Зеленський
"Путін бреше лідерам": Зеленський заявив, що в межах Добропільської наступальної операції РФ зазнала понад 3 тис. втрат особового складу
20:39
Кароль Навроцький
Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України в Польщі
20:28
Близький Схід Ємен нафта
Світові ціни на нафту зросли на понад 4% після ударів українських дронів по РФ
20:12
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Кудрівка" перемогла "Епіцентр" в УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру
20:05
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"
20:04
OPINION
Трамп не змінив позицію, він визнав реальність
19:53
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Справа ексвійськкома Борисова: захист заперечує інформацію журналістів про внесення застави в 44 млн грн
19:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Зеленський починає божеволіти і навіть бачить привидів": Сіярто відреагував на заяву про угорські дрони в Україні
19:25
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У російській армії дезертирів змушують битися до смерті й катують, - "Атеш"
19:15
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Якщо США пояснять свою роль у гарантіях безпеки, - це кілок, забитий в майбутню труну Росії, - Пристайко
18:59
Ексклюзив
Мусієнко
РФ має ціль забезпечити контроль над окремими районами Дніпровщини, - військовослужбовець ТрО ЗСУ Мусієнко
18:59
лукашенко і путін
Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що хоче поговорити із Зеленським
18:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ другий день поспіль атакує критичну інфраструктуру Чернігова: до відбиття повітряного нападу залучали авіацію
18:37
Ексклюзив
Над львівською ратушею підняли прапор кримськотатарського народу
Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз
18:21
вибух, ракетна атака
Росія вдарила по ТЦ у Харкові: є поранені
18:04
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Історик Еш назвав дві головні цілі РФ у війні проти України
18:03
Огляд
Мукеш Абмані
Генеральний спонсор війни. Як компанія найбагатшої людини Азії стала основним покупцем російської нафти
18:01
OPINION
Чому досі немає наших санкцій на транзит російської нафти?
17:42
Ексклюзив
Не про "Зоряні війни", а про діпстрайки: для чого Україна створює Космічні війська. Пояснюємо
17:38
вибори
РФ має намір припинити співпрацю зі структурою ОБСЄ, що займається моніторингом виборів, - ЦПД
17:34
PR
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV