Психологічної підтримки потребують 15 млн українців, та у 80% випадків втручання профільних лікарів не треба, – Ляшко

Про це міністр України Віктор Ляшко розповів у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Олійник.

"Не всі з цих людей потребують психологічної допомоги. І не всі мають перенаправлення на подальшу психотерапевтичну чи психологічну допомогу", – каже міністр.

Віктор Ляшко наголошує, що питання психологічної підтримки не повинне фокусуватися лише на царині охорони здоров’я. Як приклад наводить Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?", яка охоплює не значно більше сфер, а не лише медичну.

За словами міністра, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, медична система країни була напоготові та "підставила плече", щоб зробити точку доступу людям, які потребують психологічної підтримки й подальшої психологічної допомоги.

"Тому ми серед сімейних лікарів організували відповідне навчання. Я кажу про курс Всесвітньої організації охорони здоров’я, який дозволяє виявляти проблеми психоемоційного стану під час спілкування, коли людина звертається до сімейного лікаря з будь-якими питаннями. Сімейний лікар вже може подивитися, чи потребує людина психологічної підтримки. Ми розробили рекомендації, як себе поводити, як самодіагностувати, як допомогти собі, щоб розв'язати проблему з психоемоційним станом. І десь 80% людей можуть на цьому рівні отримати ту належну підтримку, яка покращить психоемоційний стан і не потрібно далі додаткового втручання ні психотерапевта, ні клінічного психолога чи психіатра. Таким чином ми вибудовували "точку входу", – розповів Ляшко.

Окрім того, для надання психологічної підтримки громадянам нині діють Центри життєстійкості та послуги з формування життєстійкості, які запустили в Міністерстві соціальної політики. Також працює система "е-Ветеран", створена Міністерством у справах ветеранів. У школах працюють дитячі психологи.

"Ми робимо так, щоб кожна людина, найближче до свого місця проживання могла отримати психологічну підтримку. Коли ми бачимо, що в людини проблема глибша – перенаправляємо її до профільного спеціаліста", – пояснює Ляшко.

Міністр розповів, що нині на базі кластерних лікарень відкривають Центри ментального здоров’я, де працюватимуть психолог, психіатр, психотерапевт. Надалі за потреби там будуть психотерапевтичні відділення. У планах – санаторії, де раніше було розгорнуте санаторно-курортне лікування.

"Ми хочемо перетворити їх на заклади психологічної реабілітації для тих, хто пройде всі щаблі й потребуватиме вже після лікування відповідної реабілітаційної допомоги", – розповів Ляшко.