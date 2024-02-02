За рік кількість звернень українців за психологічною допомогою зросла вдвічі, - МОЗ

Про це заявив у Берліні під час україно-німецької конференції з ментального здоровʼя, психосоціальної підтримки та реабілітації міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє МОЗ.

"Більш ніж 320 тисяч пацієнтів отримали психологічну допомогу на всіх рівнях у 2023 році. Загалом ми фіксуємо, що обсяг наданих послуг у цій сфері зріс удвічі минулого року порівняно з попереднім. Ментальне здоровʼя є одним із головних викликів сьогодення у всьому світі. На рівні з бідністю, кліматичними змінами та зростанням цін. Про це свідчать результати дослідження серед 11 країн світу, презентовані під час Третього саміту перших леді та джентльменів", - розповів очільник МОЗ.

За словами Ляшка, МОЗ ставило перед собою головне завдання у сфері підтримки ментального здоров’я - наближення послуги з психологічної допомоги до пацієнта. Аби виконати його, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативи першої леді Олени Зеленської почалися масштабні навчання педіатрів та сімейних лікарів за програмою дій із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я (mhGAP).

Міністр стверджує, що зараз пацієнти можуть отримати послуги з психологічної підтримки у більш ніж 860 медзакладах "первинки" безоплатно, зазначивши, що такою можливістю вже скористалися 175 тис. українців. Це - 36% від усієї кількості звернень щодо проблем у сфері ментального здоровʼя.

"Наступний етап — налаштування системи перенаправлення до профільних фахівців, створення центрів ментального здоров’я на базі кластерних лікарень та розбудова окремих центрів психологічної реабілітації. Важливими є також програми, спрямовані на захист та зміцнення психічного здоров’я самих медпрацівників, адже навантаження на них зросло в рази", - розповіли в МОЗ.