МОЗ назвало заклади, де українці можуть отримати підтримку ментального здоров'я

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Така допомога здійснюється в межах пакета програми медгарантій "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

"Послуги у сфері ментального здоровʼя надають на "первинці" (сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами) безоплатно — у межах пакета програми медгарантій "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією установи, зараз понад 860 закладів первинної медичної допомоги підписали контракт із Національною службою здоровʼя України щодо цього пакету - список можна переглянути на інтерактивній карті. Ці дані можуть підказати й оператори "гарячої лінії" НСЗУ - для цього потрібно зателефонувати на номер 16-77.

У МОЗ наголошують, що станом на початок 2024 року навчання за програмою ВООЗ mhGAP, а саме курс "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням керівництва mhGAP" пройшли 70 тис. медпрацівників: сімейні лікарі, педіатри, терапевти, медсестри, медбрати, фельдшери та інші. Тепер вони можуть допомагати своїм пацієнтам покращити ментальне здоровʼя.

Зокрема, медичні працівники засвоювали інформацію про те, як впливають психічні розлади на громадське здоровʼя, як побудувати ефективну комунікацію з пацієнтом, виявити розлади ментального здоровʼя та вести пацієнтів з такими розладами.

Серед випускників курсу - 16 тис. сімейних лікарів, що становить понад 60% від їхньої загальної кількості.